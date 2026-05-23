De acuerdo con muchos expertos en el área de la salud, el control remoto de la televisión es uno de los objetos del hogar que más acumula gérmenes, debido a que comúnmente pasa de mano en mano entre los miembros de la familia.

Por ello, mantenerlo limpio y desinfectado es esencial para prevenir enfermedades por resfriado o gripes, eliminando posibles contagios por virus y bacterias. Además, su limpieza ayuda al buen funcionamiento de los botones.

El polvo, la grasa y los restos de comida arraigados al control pueden generar una sensación incómoda al tacto, además de acelerar el proceso de desgaste del control, causando fallos en los botones, interferencias de señal y daños en el circuito.

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Los botones de colores del control remoto y sus funciones. Foto: Unsplash

¿Cómo limpiar tu control remoto?

Antes de comenzar, es importante desinfectar bien tus manos con gel antibacterial o lavarlas con agua y jabón. Una vez que tengas las manos limpias, apaga el televisor y desconéctalo de la corriente eléctrica. También debes asegurarte de que el control no tenga las pilas dentro.

El control remoto debe desinfectarse una vez cada mes, o después de que un miembro de la familia se enferme, con el propósito de evitar que esos virus se propaguen. Este periodo también aplica para controles de videojuegos o cualquier otro dispositivo que tenga contacto frecuente contigo.

Materiales:

Agua a temperatura ambiente.

Jabón líquido para mano o para platos.

Alcohol isopropílico.

Paño de microfibra suave.

Hisopos de algodón o cepillo de dientes.

o Destornillador pequeño.

Es importante que evites utilizar materiales con sustancias abrasivas, como el amoniaco o acetona, pues puede alterar el correcto funcionamiento del dispositivo.

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Foto: Pixabay

La mejor técnica para limpiar tu control remoto

Una vez que tengas todos los materiales y hayas realizado la rutina previa, sigue estas indicaciones:

Primer paso: Con el desarmador pequeño quita cuidadosamente los tornillos del control, separando todos sus componentes para facilitar el acceso a las ranuras, como el panel de botones, la placa de circuito y la carcasa rígida.

Segundo paso: Para la carcasa humedece ligeramente un paño de microfibra en agua tibia con jabón o alcohol isopropílico, luego pásalo por la superficie, eliminando la suciedad externa. Puedes utilizar un hisopo de algodón para llegar a las ranuras.

Tercer paso: Para los botones de goma, lávalos con agua tibia y jabón, luego déjalos secar al aire. Puedes desinfectarlos con un poco de alcohol isopropílico en una bolita de algodón. Revisa también la parte inferior del panel de botones.

Cuarto paso: Para limpiar la placa de circuito, sumerge un hisopo de algodón en alcohol isopropílico, exprime el exceso de líquido y limpia suavemente los contactos de la placa. Una vez realizado, vuelve armar el control remoto.

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