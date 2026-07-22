La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al anuncio del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien instruyó a realizar un informe para investigar presuntas anomalías en el examen de ingreso a la licenciatura y afirmó que “es una decisión autónoma”.

Durante su conferencia matutina desde Toluca explicó que “es una decisión autónoma, la UNAM es una institución autónoma. Ellos toman la decisión de cómo hacer el examen”.

“Evidentemente, desde mi punto de vista, no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomaron en cuenta todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea. Ellos tendrán que definir cómo resuelven esta situación y cómo caminan hacia adelante”, dijo.

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En ese sentido, la Mandataria hizo un llamado a los aspirantes de educación superior a que no hagan trampa y aseguró que actualmente ha cambiado la manera de enseñar.

“Antes como maestras y maestros dejábamos trabajos en casa como una forma de calificar el aprendizaje de un estudiante. Ahora con el uso de la inteligencia artificial es muy difícil para el maestro o la maestra conocer si se usó una herramienta de inteligencia artificial para hacer un trabajo”, declaró.

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“Entonces se está regresando a los exámenes orales, en salón de clase o algún otro mecanismo para poder evaluar el conocimiento de los estudiantes y así tienen que irse adaptando (…) En muchos países que utilizaban la tecnología para la enseñanza de la educación básica están regresando de nuevo a la escritura manual, a la lectura, a los libros de papel, porque puede haber un abuso de la inteligencia artificial de los estudiantes”, añadió.

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