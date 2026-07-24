Viva Aerobus reportó una pérdida neta de 59 millones dólares en el segundo trimestre debido al incremento en el precio del combustible.

La aerolínea logró incrementar 10.9% sus ingresos de operación llegando a 609 millones de dólares, respaldados por la apreciación de 11% del peso mexicano y por una gestión disciplinada de ingresos, incluyendo ajustes de capacidad e iniciativas de ingresos complementarios orientadas a recuperar el impacto del combustible.

Los gastos de operación aumentaron 25.7% a 647 millones de dólares. Este incremento se refleja principalmente mayores precios de combustible, el fortalecimiento del peso mexicano y mayores costos asociados su expansión de flota, mientras la aerolínea continua gestionando los desafíos asociados a la revisión de los motores Pratt & Whitney para sostener sus operaciones.

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Juan Carlos Zuazua, director general de Viva, comentó que el segundo trimestre estuvo marcado por precios del combustible extraordinariamente elevados, reflejo del impacto sostenido de los conflictos geopolíticos surgidos hacia el cierre del primer trimestre.

“El comportamiento del consumidor se mantuvo cauteloso y selectivo, con una demanda que respondió a la actividad promocional ante un entorno macroeconómico más débil, mientras que las tendencias de demanda fueron influidas también por la Copa Mundial de la FIFA.

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“En respuesta, continuamos ajustando la capacidad, con una reducción de 7.7%, manteniendo una estricta disciplina de costos y una ejecución consistente con nuestro modelo de ultra bajo costo, lo que impulsó mejoras secuenciales en la rentabilidad”, detalló en el reporte trimestral.

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Hacia la segunda mitad del año, que históricamente presenta una demanda estacional más fuerte, la aerolínea mantendrá la disciplina en los ajustes de capacidad y una gestión de costos ante el entorno de precios elevados.

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Durante el segundo trimestre, los pasajeros reservados de Viva disminuyeron 3.7%, a 7.2 millones, mientras que los ingresos complementarios incrementaron 19.4% a 327 millones de dólares en comparación con el segundo trimestre de 2025, lo que representa el 53.8% del total de ingresos.

Durante el segundo trimestre la aerolínea tuvo un promedio de 27.9 aeronaves de la familia A320neo en tierra debido a los problemas de fiabilidad de los motores GTF de Pratt & Whitney.

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Por otro lado, Viva detalló que cuenta con instrumentos de cobertura de precios de la turbosina y de tipo de cambio, para mitigar la volatilidad cambiaria y variaciones en precios con los cuales tiene cubierto el 6.6% de su consumo previsto de turbosina para 2026.

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