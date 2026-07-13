Economía | 13-07-26 | 12:55 |

informó que el en junio sumó 2.4 millones de personas, un 2.4% menos en comparación con junio de 2025, pese a que Monterrey, centro de operaciones de la aerolínea, fue sede de algunos partidos de la Copa Mundial de Futbol.

Viva atribuyó este menor tráfico de pasajeros a que disminuyó su capacidad total en asientos por millas disponibles (ASMs) en un 4.1% con respecto a junio de 2025, reflejando una reducción de 4.8% en la capacidad doméstica y una de 1.2% en la capacidad internacional, debido a los altos precios del .

“Durante junio, mantuvimos un enfoque disciplinado en la gestión de capacidad ante un entorno macroeconómico más moderado y mayores precios del combustible, mientras que los patrones de demanda también se vieron influenciados por las tendencias de viaje asociadas con la Copa Mundial de la .

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“En línea con la tendencia observada en la industria, el volumen de pasajeros disminuyó 2.4%, mientras que nuestro factor de ocupación se ubicó en 84.6%.

“Hacia adelante, continuaremos priorizando la confiabilidad operativa y ajustando nuestra red a las condiciones prevalecientes de la demanda, mientras la puesta en tierra de motores Pratt & Whitney continúa limitando la disponibilidad de flota”, mencionó Juan Carlos Zuazua, director general de Viva.

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El tráfico de pasajeros nacionales disminuyó -2.6% y el de pasajeros internacionales -1%.

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