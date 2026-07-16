La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno analiza, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la incorporación de un grupo de expertos independientes que acompañe la investigación del caso Ayotzinapa.

Dijo que el objetivo es fortalecer las indagatorias y avanzar hacia el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.

Durante su conferencia de prensa, la Mandataria federal explicó que la intención es que los especialistas no sean contratados por el gobierno federal, sino que formen parte de una asesoría respaldada por una institución internacional independiente, a fin de otorgar mayor credibilidad al proceso.

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Detalló que ya solicitó formalmente a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México explorar esa posibilidad e incluso abordó el tema directamente con el alto comisionado durante su visita al país. Indicó que la respuesta fue que no se reincorporarán los expertos que participaron anteriormente en el caso, sino que la ONU propondrá nuevos especialistas.

Sheinbaum explicó que esta decisión responde a que busca una instancia independiente que pueda revisar las investigaciones actuales, al tiempo que reconoció que existen diferencias con algunas organizaciones de derechos humanos respecto a la conducción del caso y a resoluciones judiciales emitidas en años anteriores.

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La Presidenta aseguró que la nueva línea de investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) ha permitido recuperar una perspectiva científica del caso y detectar omisiones en las investigaciones previas.

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Sin embargo, afirmó que los avances obtenidos no pueden hacerse públicos por el momento, tanto para no comprometer las indagatorias como por respeto a los familiares de los estudiantes desaparecidos.

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“El giro o la nueva visión de la investigación que estamos haciendo está dando muchos resultados; no los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres, y además a la propia investigación”, sostuvo.

La Mandataria federal reiteró que el objetivo de su administración es alcanzar la verdad y la justicia, así como conocer el paradero de los 43 jóvenes, por lo que mantiene reuniones periódicas con las madres y los padres de los normalistas para informarles sobre el desarrollo del caso.

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Asimismo, señaló que ha dado seguimiento personal a la investigación, revisando informes, carpetas de investigación y los documentos elaborados en administraciones anteriores, y subrayó que el trabajo se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la República y la consejera jurídica Luisa María Alcalde.

Finalmente, Sheinbaum consideró que no es momento de abrir un debate público sobre las diferencias en torno al caso, pues la prioridad es preservar las investigaciones y mantener informadas primero a las familias de las víctimas.

em/apr