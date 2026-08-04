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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo despejado por la mañana con aumento de nublados para la tarde de este martes 4 de agosto en la Ciudad de México.
Se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, así como intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
El viento será variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 27° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
mahc/LL
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