Metrópoli | 04-08-26 | 09:43 | Actualizada | 04-08-26 | 09:44 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y (SGIRPC) prevé cielo despejado por la mañana con aumento de nublados para la tarde de este martes 4 de agosto en la Ciudad de México.

Se prevé a muy caluroso, así como intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El viento será variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 27° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

mahc/LL

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