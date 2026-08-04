La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo despejado por la mañana con aumento de nublados para la tarde de este martes 4 de agosto en la Ciudad de México.

Se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, así como intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El viento será variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 27° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

Este martes se prevé cielo despejado por la mañana con aumento de nublados por la tarde, ambiente #caluroso a muy caluroso. Se esperan intervalos de #chubascos, acompañados de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡Temperatura máxima: 27 °C.

🌡Temperatura mínima: 15… pic.twitter.com/VXXr9x4g5k — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026

mahc/LL