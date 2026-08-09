Nueve animales del parque ecológico del puerto de Veracruz, entre ellos un tigre, un ocelote, una martucha, fueron atendidos medicamente como medida preventiva para atender su salud.

Al interior del Parque Miguel Ángel de Quevedo se brindo atención especializada a un tigre, un ocelote, una martucha, un mapache, un mono araña, un loro cabeza amarilla, una guacamaya, una pitón, una tortuga y un cocodrilo.

Fue personal del Ayuntamiento de Veracruz, en coordinación con la Asociación de Médicos Veterinarios de Veracruz, quienes practicaron ultrasonidos, estudios de química sanguínea, radiografías y valoraciones médicas especializadas, además de atención oftalmológica.

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Un total de 18 médicos provenientes de distintas partes del país y 12 técnicos talleristas, que participaron en el Congreso Veterinario de Veracruz 2026, integraron el equipo de 30 profesionales encargado de fortalecer la atención y mejorar el manejo de los animales bajo cuidado del parque.

Atienden a nueve animales del Parque Ecológico de Veracruz. Foto: Especial

Además, se dio mantenimiento a las casas de noche del tigre y del ocelote, mientras en la clínica veterinaria se realizaron trabajos de pintura, reparaciones eléctricas y el cambio de fregadero.

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El parque alberga 293 ejemplares de aves, mamíferos y reptiles, el cual busca proteger la fauna en Veracruz.

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La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, explicó que con ello buscam proteger la salud de los ejemplares, facilitar su manejo y garantizar espacios adecuados para su cuidado.

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