La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití para clasificar al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a su símil de Haití el 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium por el Campeonato Concacaf W que entregará cuatro boletos a la Copa del Mundo 2027 en Brasil y tres boletos a los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles.

Después de terminar en primer lugar del grupo A del Clasificatorias Concacaf W con 12 puntos y 36 goles a favor, el Tri Femenil ya se prepara para el torneo más importante en los últimos años, ya que buscan volver al torneo de naciones más importante después de 12 años de ausencia.

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Además de México, en este torneo estarán las mejores selecciones de la región como Estados Unidos y Canadá, El Salvador, Panamá, Haití, Jamaica y Costa Rica.

Si las dirigidas por Pedro López avanzan de cuartos de final, automáticamente tendrán asegurado su boleto a la Copa del Mundo. Sin embargo, para ir por todas las recompensas, los dos finalistas y el tercer lugar serán los ganadores de los boletos a los JJOO. Si Estados Unidos termina en primer lugar, el último cupo olímpico de CONCACAF será otorgado al cuarto lugar.

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