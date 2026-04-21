Los Pumas le hacen los honores al FC Juárez en el estadio Olímpico Universitario, esta noche.

El equipo de Efraín Juárez recibe a los Bravos, con todavía varios objetivos que alcanzar en el Clausura 2026; aunque, el clasificar a la Liguilla ya lo cumplió.

Ahora, el conjunto universitario tratará de estar más cerca de quedarse con uno de los primeros cuatro lugares de la tabla general.

Para la escuadra, será más que importante recibir los juegos de vuelta como local en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Por tal motivo, contra los Bravos, el triunfo no es negociable hoy en CU, donde también tratará de mantenerse fuerte, rumbo a los cuartos de final.

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A lo largo del torneo, ha disputado ocho encuentros en casa y, solamente, ha perdido uno, contra el Toluca; incluso, esa fue la única derrota que ha sufrido en las 15 jornadas que han transcurrido hasta el momento.

El saldo restante es de cuatro victorias (Santos, Monterrey, América y Mazatlán FC y tres empates (Querétaro, León y Cruz Azul).

Además, los Pumas buscarán extender su racha positiva a siete encuentros en fila sin conocer la derrota, cuentan con cuatro triunfos y dos empates.

Sin embargo, esta noche, Efraín Juárez no podrá contar con una de sus principales figuras: Keylor Navas.

El portero costarricense no estará disponible tras haber sido suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El histórico arquero del Real Madrid fue amonestado contra Atlético San Luis y ser perderá el encuentro ante los Bravos.

Por tal motivo, el timonel auriazul tendrá que encontrar, entre sus suplentes, al sustituto del tico.

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¿Quién será el elegido para sustituir a Keylor Navas en Pumas?

Todo parece indicar que el encargado de ocupar el lugar de Keylor Navas será Pablo Lara, quien ha estado en la banca en los últimos partidos de los Pumas.

Cabe resaltar que el canterano universitario ha disputado siete partidos con el primer equipo, ha recibido nueve goles y ha dejado su portería en cero en dos ocasiones.

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Con 20 años, Pablo Lara volverá a tener la oportunidad de defender la cabaña del club que lo vio nacer como profesional.

De igual forma, Miguel Paul tendrá la oportunidad de estar presente y sadlrá a la banca como el sustituto.

El joven cancerbero, de 22 años, también surgió de las fuerzas básicas, pero, únicamente, ha podido jugar duelo con los Pumas.