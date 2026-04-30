La Red de Mujeres por la Salud (Remusa) señaló que en México existe una crisis de cuidados que vulnera los derechos de las infancias, e impacta negativamente en su salud mental y desarrollo.

En el marco del Día del Niño, señaló que dicha crisis de cuidados “no se resolverá con transferencias monetarias individuales, sino con la creación de una infraestructura pública sólida que colectivice la responsabilidad de criar”.

Por lo que exigieron la reactivación y ampliación de estancias infantiles seguras y gratuitas con personal capacitado; políticas de conciliación laboral obligatorias para el sector público y privado, que incluyan licencias de paternidad extendidas para equilibrar la carga de cuidado.

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Así como un enfoque de salud integral que considere las necesidades específicas de las niñas y niños que viven en contextos de vulnerabilidad socioeconómica.

“En México, la profunda crisis de cuidados ha dejado de ser un tema doméstico para convertirse en una emergencia de salud pública que vulnera directamente los derechos de las infancias”, subrayó la organización civil.

Explicaron que la falta de dicha infraestructura y políticas públicas contribuyen a empeorar la situación y repercute directamente en la salud de las infancias, por ejemplo, con estrés tóxico donde las niñas y niños están expuestos a la ansiedad de cuidadores sobrecargados y sin apoyo estatal.

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También se exponen a accidentes en el hogar por la falta de supervisión adecuada por cuidadoras que cumplen jornadas laborales extensas; y el retraso en esquemas de vacunación y revisiones de desarrollo debido a que los horarios de las unidades de salud son incompatibles con las jornadas de trabajo de las familias trabajadoras.

Según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la falta de un sistema de cuidados limita el desarrollo de niñas y niños y reduce la igualdad de oportunidades desde la infancia, afectando su movilidad social a lo largo de la vida. Las niñas y niños que crecen con cuidados adecuados (tiempo, estimulación, seguridad) tienen mejores trayectorias educativas y laborales.

“Cuando el cuidado es precario o insuficiente, la desventaja empieza desde los primeros años y se arrastra toda la vida. El sistema de cuidados no es solo bienestar, es igualdad de oportunidades desde la cuna”, señaló la organización a través de un comunicado.

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