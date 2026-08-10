El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, al corte del 7 de agosto, se han producido 3 millones 339 mil 492 de Credenciales para Votar (CPV), considerando las correspondientes a territorio nacional y las emitidas para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

A través de un comunicado, explicó que el proceso de producción opera actualmente con un flujo constante y se han optimizado las distintas etapas que van desde la personalización de las credenciales hasta su clasificación, empaque y distribución, acciones que han permitido agilizar progresivamente su envío hacia los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

Paralelamente, detalló que avanza en la normalización de los tiempos de producción, distribución y entrega de la CPV y mantiene acciones permanentes para regresar gradualmente al plazo ordinario de nueve días naturales, luego del periodo de transición asociado al inicio y distribución de la producción del Nuevo Modelo de la Credencial para Votar.

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Precisó que dicha estabilización en la producción ha permitido reducir progresivamente los tiempos comprometidos de entrega de la CPV a la ciudadanía, pues a partir del 3 de agosto, el plazo pasó de 15 a 12 días naturales en la mayoría de los módulos, como parte de la estrategia para regresar gradualmente a los nueve días ordinarios.

Adicionalmente, enfatizó que mantiene como objetivo regresar al plazo ordinario de nueve días naturales para la entrega de la CPV y resaltó que para alcanzar esta meta se monitorea los tiempos que transcurren entre el envío de las credenciales y su recepción y registro en los MAC, con el propósito de identificar áreas de mejora y optimizar su distribución en los 525 puntos de distribución activos.

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Además, indicó que seguirá evaluando conjuntamente con los proveedores las distintas etapas del proceso para agilizar la producción, reducir reprocesos y optimizar los tiempos de distribución de las credenciales.

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“El instituto continuará con el seguimiento permanente de la producción y distribución de las credenciales y con las medidas necesarias para reducir progresivamente los tiempos de entrega hasta alcanzar nuevamente el plazo ordinario garantizando a la ciudadanía un servicio oportuno, seguro y confiable con miras al proceso electoral federal y concurrente con los procesos electorales locales 2026-2027”, dijo.

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