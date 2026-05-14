Luego que la calificadora S&P Global Ratings cambió de “estable” a “negativa” la perspectiva de 12 instituciones financieras mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró: “le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta de que se equivocó”.

Además, destacó que México diseñó un programa para producir el petróleo que se consume en el país, lo que asegura soberanía energética.

“Nosotros no tenemos problemas de desabasto, incluso por la relación comercial que hay con Estados Unidos. En otros países están viviendo desabasto. Asia, esta es una situación muy difícil. Porque al cerrarse el estrecho de Irán, no está llegando el petróleo que debería estar llegando a los distintos países. Petróleo, fertilizante, gas. Entonces nosotros, dentro de estas circunstancia internacional, donde otros países viven desabasto, imagínense, de combustibles, nosotros, en esas circunstancia estamos desarrollando una economía fuerte”, dijo.

Tras la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Sheinbaum Pardo informó que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, brindará detalles sobre sus reuniones con ambos países.

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“Con relación al Tratado, vamos a invitar al secretario de Economía para que pueda informarles. Vamos avanzando, no hay prisa. Por supuesto que queremos que los aranceles que actualmente tenemos disminuyan, eso sí, nos interesa muchísimo. (...) Hay mucha comunicación, ayer tuvieron una reunión en Washington, recientemente estuvo Marcelo en Canadá, entonces se va avanzando”, dijo.

TMEC continúa en revisión por proceso electoral de EU

Durante la conferencia matutina de este jueves 14 de mayo, la Mandataria federal puntualizó que el T-MEC sigue en revisión pues Estados Unidos está en un proceso electoral, por lo que busca una visión de largo plazo entre los tres países. Sobre la reunión con empresarios que sostuvo ayer, expresó que “están muy contentos” por las últimas acciones implementadas por el Gobierno Federal.

“Están muy contentos con esta facilitación que dimos conocimiento de ella el lunes 4 de mayo. Son ventanillas únicas para inversión que van a tener su autorización en máximo 60 días, con ciertos sectores que se excluyen, por ejemplo, minería pues tiene que tener un análisis de impacto ambiental mucho más profundo y no entra en esta categoría. Pero la mayoría de las inversiones de manufactura entra en esta categoría y hay una mesa de trabajo permanente de todas las secretarías para poder acelerar las inversiones”, explicó.

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La Jefa del Ejecutivo indicó que la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y diversos representantes de Cámaras Empresariales, fue “muy cordial” y coincidieron en que el segundo semestre del año será mejor que el primero. Sheinbaum Pardo dio a conocer que la representación de la Unión Europea llegará a México.

“El 21 (de mayo) para avanzar en la firma y este acuerdo integral que estamos llegando con la Unión Europea, que hay que decirlo, no pone en riesgo el Tratado comercial con Estados Unidos en ninguna de sus facetas y abre muchas posibilidades para la exportación de México”, aseguró.

La Mandataria federal destacó que la tasa de interés bajó a 6.5, que la inflación está bajando: “Cuando estaba en 11% había cierta inversión. Ahora que está 6%, hay otra inversión”, explicó.

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