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La presidenta informó que durante mayo se prevé la visita a México de diversos secretarios de Estado de Estados Unidos, por lo que su agenda estará enfocada en atender esos encuentros, mientras continúa evaluando la posibilidad de realizar una visita oficial a Brasil.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal explicó que aún no define la fecha de su eventual , ya que busca evitar que coincida con el inicio del proceso electoral brasileño. No obstante, aseguró que el acuerdo de cooperación entre Petróleos Mexicanos y Petrobras seguirá adelante.

“Tenemos varias visitas de secretarios de Estados Unidos a México en mayo, ya después lo vamos a ir informando poco a poco, entonces queremos atender ese tema que consideramos que es fundamental. En todo caso, después, si nos da tiempo, sin entrar al proceso, ir a Brasil, pero el acuerdo con el presidente y entre las dos empresas petroleras sí se va a dar”, declaró.

Sheinbaum detalló que recientemente estuvo en México una delegación de para avanzar en un convenio conjunto con , con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas compañías estatales en materia energética.

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