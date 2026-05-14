La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante mayo se prevé la visita a México de diversos secretarios de Estado de Estados Unidos, por lo que su agenda estará enfocada en atender esos encuentros, mientras continúa evaluando la posibilidad de realizar una visita oficial a Brasil.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal explicó que aún no define la fecha de su eventual viaje a Brasil, ya que busca evitar que coincida con el inicio del proceso electoral brasileño. No obstante, aseguró que el acuerdo de cooperación entre Petróleos Mexicanos y Petrobras seguirá adelante.

“Tenemos varias visitas de secretarios de Estados Unidos a México en mayo, ya después lo vamos a ir informando poco a poco, entonces queremos atender ese tema que consideramos que es fundamental. En todo caso, después, si nos da tiempo, sin entrar al proceso, ir a Brasil, pero el acuerdo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y entre las dos empresas petroleras sí se va a dar”, declaró.

Sheinbaum detalló que recientemente estuvo en México una delegación de Petrobras para avanzar en un convenio conjunto con Pemex, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas compañías estatales en materia energética.

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