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Una serie de "incidentes" y el ocultamiento de un derrame kilométrico; polémicas de la gestión de Víctor Rodríguez de Pemex
Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex
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Juan Carlos Carpio Fragoso tomará el mando de Pemex, tras pasar por la Dirección de Finanzas y participar en las conferencias con analistas para explicar resultados de la petrolera.
El economista de la UNAM tiene maestría en Gerencia Pública por el CIDE y trabajó con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el gobierno de la Ciudad de México.
“Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex; conoce todos los proyectos. Decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos”, afirmó la Jefa del Ejecutivo.
Ocupó las direcciones de Análisis Estratégico de la C5 de la CDMX, de Concentración y Control de Fondos en la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, y de Operaciones de Fondos en esa dependencia.
Conoce la forma de trabajar de Luz Elena González, actual titular de Energía y exsecretaria de Finanzas capitalina. También ocupó cargos directivos en la Compañía de Seguros Ikal A.G.
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