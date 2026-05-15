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Juan Carlos Carpio Fragoso tomará el mando de Pemex, tras pasar por la Dirección de Finanzas y participar en las conferencias con analistas para explicar resultados de la petrolera.

El economista de la UNAM tiene maestría en Gerencia Pública por el CIDE y trabajó con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el gobierno de la Ciudad de México.

“Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex; conoce todos los proyectos. Decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos”, afirmó la Jefa del Ejecutivo.

Ocupó las direcciones de Análisis Estratégico de la C5 de la CDMX, de Concentración y Control de Fondos en la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, y de Operaciones de Fondos en esa dependencia.

Conoce la forma de trabajar de Luz Elena González, actual titular de Energía y exsecretaria de Finanzas capitalina. También ocupó cargos directivos en la Compañía de Seguros Ikal A.G.

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