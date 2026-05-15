La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es muy “bueno” que celebridades como la banda irlandesa U2 conozcan las acciones de su gobierno y de la “transformación” del país, luego de que el vocalista Bono destacara los programas sociales que hay en México.

“Bono, su cantante, es conocido por impulsar causas progresistas en el mundo y acercarse a los pueblos que tienen una situación difícil (...) y qué bueno que personalidades de este calibre vengan a México y conozcan lo que estamos haciendo, que conozcan la transformación y que sean voceros en todo el mundo, de las grandes transformaciones que está viviendo México. Fue muy agradable el encuentro y les pedí que sigamos colaborando juntos”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la mandataria explicó que ayer asistió a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, torneo internacional que promueve la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia en situación de calle, el cual es promovido por una organización civil y U2 es embajadora de este proyecto.

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Foto: Especial

“Decidí ir porque es algo completamente distinto y resulta que son embajadores de este proyecto, la banda U2, es hiper conocida. Además de que grabaron un videoclip, ya no sé cómo se llaman, así se decían de mi época, un video para una canción nueva que tienen que grabaron aquí en la Ciudad de México. El día anterior estuvieron con la jefa de gobierno. Nos encontramos en este lugar y fue muy agradable conocerlos”, detalló.

Destacó que la agrupación lidera un proyecto en Irlanda para apoyar a jóvenes músicos, por lo que la Jefa del Ejecutivo les propuso crear una estrategia similar. Sheinbaum Pardo señaló que la Copa Mundial de Niños de la Calle integra jóvenes de localidades que juegan fútbol y comparten sus experiencias.

“Es una actividad muy distinta a la que estamos acostumbrados con toda la parafernalia vinculada con la FIFA. Es más bien, jóvenes de distintos países del mundo que se juntan para jugar fútbol como un encuentro, más que como competencia y no está vinculada con ganar dinero, sino sencillamente con jugar al fútbol”, explicó.

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U2 asiste a México a filmar video musical

Fans de U2. Foto: Especial

La agrupación se encuentra en la Ciudad de México filmando el video musical de su nueva canción, “Street of Dreams”, en calles del Centro Histórico, particularmente en la zona de la Plaza de Santo Domingo.

En el marco de su visita en el país, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, recibió a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde les entregó artesanías con forma de ajolote y los invitó formalmente a ofrecer un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se concretó su participación gratuita en la capital.

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"Que ruede el balón por la paz", fue el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, al convocar a que el fútbol se convierta en un símbolo de encuentro entre los pueblos y no de lujo, dinero o poder. En el encuentro, la banda irlandesa declaró:

“Encantado de conocerte. Dios mío, atención médica universal, has aumentado el salario mínimo, vienes a la Street Child World Cup. ¿Cómo tienes tiempo?”, expresó Bono, junto The Edge, guitarrista de la banda, al estrechar la mano de la jefa del Ejecutivo federal.

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