La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que el futbol se convierta en un símbolo de paz y fraternidad entre los pueblos y que las armas dejen de sonar en el mundo, durante su participación en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, evento celebrado en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México y que contó con la presencia de la banda irlandesa U2.

Ante representantes de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia, así como de jóvenes provenientes de distintos países, la Mandataria sostuvo que el mundo debe dejar atrás la violencia y apostar por la cooperación y la esperanza.

“Queremos un mundo donde no suenen las armas, sino la música; donde no reine el miedo, sino la alegría. Un mundo guiado por la cooperación, la fraternidad y la esperanza”, expresó.

La Mandataria y los músicos pusieron atención a los participantes de la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle. Foto: Especial

Acompañada por el vocalista Bono y los integrantes del grupo, Sheinbaum Pardo afirmó que la pelota debe rodar como una señal de reconciliación y no como un emblema de poder o riqueza.

“Que ruede la pelota, no como símbolo de lujo, dinero o poder, sino como símbolo de paz y de encuentro. Que ruede la pelota donde alguna vez pudo haber rodado el dolor, para que nunca más la guerra le robe la esperanza a la humanidad”, señaló.

La Presidenta destacó que México es un país generoso y fraterno, valores que atribuyó a la herencia de los pueblos originarios y que, aseguró, forman parte de la visión de su gobierno.

“Que el amor del pueblo de México, su anhelo permanente de libertad, la dignidad de su gente y la inmensa riqueza de su cultura iluminen el camino poderoso de la paz, de la fraternidad universal y de un futuro compartido entre las naciones”, manifestó.

Convocó a trabajar de manera conjunta para construir un mundo más justo.

“Soñemos y trabajemos juntos, en cada rincón del planeta, para que el amor deje atrás a la avaricia. Que calle la violencia, que suene la música, la alegría de los pueblos y también el grito apasionado del gol”, concluyó.

En el evento también estuvieron presentes Zoé Robledo y Gabriela Cuevas.

La sorpresiva aparición de Sheinbaum y U2 provocó aplausos y ovaciones entre los asistentes.

La visita de la agrupación a México ha generado gran expectativa, ya que se encuentra en la capital del país filmando el video musical de su nueva canción Street of Dreams, en calles del Centro Histórico.

Seguidores de U2 esperaron afuera de Palacio Nacional con la esperanza de ver al grupo, lo cual no ocurrió, y solicitaron un concierto en el Zócalo. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Más tarde, afuera de Palacio Nacional, decenas de seguidores aguardaron durante horas con la esperanza de ver a los músicos, luego de que trascendiera una posible reunión con la Presidenta.

“Son la mejor agrupación y la vamos a seguir siempre, ojalá toquen en el Zócalo el siguiente año, siempre hay pop, grupero, pero nunca rock. El rock lo llevamos en el alma”, dijo Mario, fanático de la banda desde 2006.

Sin embargo, los integrantes de U2 no aparecieron, dejando a sus admiradores con la ilusión intacta de ver algún día a la legendaria banda tocar en el corazón de la Ciudad de México.

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