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en , un espacio recuperado con el objetivo de fomentar la convivencia comunitaria, el deporte y la integración familiar, que beneficiará a 12 mil personas.

, secretario general de Gobierno, destacó que estas acciones ayudan a reconstruir el tejido social y para las familias mexiquenses.

El proyecto de rescate de espacios públicos busca "fortalecer la convivencia comunitaria, el deporte, la integración familiar", así como mejorar los indicadores de percepción de seguridad en Ecatepec, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

En la jornada se realizaron torneos infantiles y juveniles de box, partidos de futbol, skateboarding, música y juegos. | Foto: Especial.
En la jornada se realizaron torneos infantiles y juveniles de box, partidos de futbol, skateboarding, música y juegos. | Foto: Especial.

Durante la entrega de la obra, se destacó que la intervención de la infraestructura urbana cuenta con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la colaboración de distintas dependencias de su gabinete.

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En la jornada se realizaron torneos infantiles y juveniles de box, partidos de futbol, skateboarding, música y juegos.

Coordinación interinstitucional

Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, resaltó que la recuperación de estas áreas no solo impacta en el ámbito recreativo, sino que también contribuye a:

  • Mejorar el entorno urbano
  • Fortalecer las condiciones de movilidad, convivencia y tranquilidad en las familias de Ecatepec.
Al acto también asistieron los diputados locales Zaira Cedillo Silva. | Foto: Especial.
Al acto también asistieron los diputados locales Zaira Cedillo Silva. | Foto: Especial.

Al acto también asistieron los diputados locales Zaira Cedillo Silva, Carlos Martínez Zurita, Edmundo Luis Valdeña.

Duarte Olivares afirmó que el Gobierno del Estado de México continuará apoyando este tipo de iniciativas, pues "integran a la comunidad, reconstruyen el tejido social y ayudan a que Ecatepec y el Estado de México sean lugares más seguros”.

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JACL/cr

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