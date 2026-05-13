La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, defendió sus logros en seguridad y reiteró que hay una “campaña sucia” en contra de la demarcación en este tema.

Al comparecer ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, la edil morenista presumió que Azcapotzalco es más segura que Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Desde una visión de politiquería se ataca sin fundamento. Dirían en muchos territorios: 'Se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el suyo'. ¿Por qué lo digo? Las dos alcaldías con más incidencia son Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en la tasa por cada 100 mil habitantes. Desafortunadamente, Azcapotzalco limita con esas alcaldías que tienen una incidencia delictiva muy alta; Azcapotzalco está en el lugar 12 en la tasa por cada 100 mil habitantes en delitos de alto impacto”, comentó.

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En este sentido, aceptó que sí deben trabajar para mejorar la percepción de seguridad, pues según el Inegi, el 59.3% de las y los chintololos se sienten inseguros.

“Tenemos detectado de dónde vienen estas campañas sucias que se tienen para desacreditar una alcaldía. Tenemos que trabajar en la percepción… Se están dando resultados; las alcaldías con más incidencia son Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo”, reiteró.

Recalcó que no le echa la culpa a sus vecinos, pero “la condición de Azcapotzalco es peculiar porque estamos rodeados de municipios o alcaldías con un índice delictivo alto y eso obviamente tiene una repercusión en nuestra alcaldía”.

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Nancy Núñez detalló que, en comparación con la administración anterior, se han reducido en 11 mil los delitos de alto impacto. Además, se han construido siete caminos de paz con una inversión de 40 millones de pesos.

De igual forma, destacó que se han realizado mil 627 acciones operativas y de proximidad, 930 remisiones al Juzgado Cívico y 106 presentaciones al Ministerio Público. También 135 chelerías clandestinas fueron retiradas.

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JACL/cr