La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la Alerta Amarilla debido al fortalecimiento de lluvias fuertes, vientos con rachas significativas y la probable caída de granizo durante la noche de este sábado 16 de mayo de 2026.

El aviso se concentra principalmente en las regiones del sur, oriente y poniente de la capital, afectando a las demarcaciones:

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Lee también No se construirán casas ni centro comercial en zona del Lago de Guadalupe, aseguran autoridades; habrá planta potabilizadora, dicen

Recomendaciones de protección civil y medidas de prevención

Ante el pronóstico de precipitaciones acompañadas de rachas de viento y granizo, señalaron posibles encharcamientos, caídas de ramas, árboles o lona.

También recomiendan retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar, cerrar puertas y ventanas.

Si necesitas salir, aconsejan salir con paraguas o impermeable y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL