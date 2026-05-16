Más Información
Acamoto 2026: Con gas lacrimógeno, policías y soldados desalojan a motociclistas de La Costera; reportan 3 lesionados y varios detenidos
Christian Chávez habla de RBD en el Tecate Emblema: “No puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar”
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la Alerta Amarilla debido al fortalecimiento de lluvias fuertes, vientos con rachas significativas y la probable caída de granizo durante la noche de este sábado 16 de mayo de 2026.
El aviso se concentra principalmente en las regiones del sur, oriente y poniente de la capital, afectando a las demarcaciones:
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Las autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.
Lee también No se construirán casas ni centro comercial en zona del Lago de Guadalupe, aseguran autoridades; habrá planta potabilizadora, dicen
Recomendaciones de protección civil y medidas de prevención
Ante el pronóstico de precipitaciones acompañadas de rachas de viento y granizo, señalaron posibles encharcamientos, caídas de ramas, árboles o lona.
También recomiendan retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar, cerrar puertas y ventanas.
Si necesitas salir, aconsejan salir con paraguas o impermeable y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
¡Toma tus precauciones! Habrá cierres nocturnos en Circuito Exterior Mexiquense; AIFA pide a usuarios anticipar tiempos de traslado
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]