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La actualizó la debido al fortalecimiento de lluvias fuertes, vientos con rachas significativas y la probable caída de granizo durante la noche de este sábado 16 de mayo de 2026.

El aviso se concentra principalmente en las regiones del sur, oriente y poniente de la capital, afectando a las demarcaciones:

  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Las exhortaron a la población a tomar precauciones ante las .

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Recomendaciones de protección civil y medidas de prevención

Ante el pronóstico de precipitaciones acompañadas de rachas de viento y granizo, señalaron posibles encharcamientos, caídas de ramas, árboles o lona.

También recomiendan retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar, cerrar puertas y ventanas.

Si necesitas salir, aconsejan salir con paraguas o impermeable y no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

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JACL

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