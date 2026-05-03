Los principales riesgos de las redes sociales son adicción, ciberacoso, robo de información, estafas, exposición a contenido dañino y manipulación emocional. Estos riesgos afectan la salud mental, la seguridad personal y la calidad de nuestras relaciones.

Adicción y efectos psicológicos. Las redes están diseñadas para generar recompensas dopaminérgicas mediante notificaciones y métricas de aprobación. Esto puede producir uso compulsivo, ansiedad, depresión y baja autoestima por comparación social. También la sensación de insuficiencia frente a vidas “perfectas” que rara vez corresponden a la realidad.

Ciberacoso y hostilidad digital. El anonimato facilita conductas agresivas: Ciberacoso (insultos, persecución, humillación), ataques de trolls y haters e impacto severo en jóvenes, quienes tienen menos herramientas para manejar estas dinámicas.

Robo de información y fraudes. Las redes son un terreno fértil para delitos digitales: Phishing, robo de contraseñas e identidad. Malware y spyware disfrazados de enlaces o apps. Estafas que simulan inversiones, premios o compras.

Fake news y manipulación informativa. La velocidad de difusión facilita que circulen noticias falsas, rumores diseñados para manipular emociones o decisiones, desinformación médica, política o científica.

Riesgos para menores. Los niños y adolescentes enfrentan amenazas específicas: Grooming: adultos que se hacen pasar por menores. Sexting y sextorsión: difusión o amenaza de difusión de contenido íntimo. Exposición a contenido violento o sexual.

Consecuencias sociales y cognitivas. El uso excesivo puede generar aislamiento social pese a la hiperconexión, dificultad para leer lenguaje corporal y sostener conversaciones presenciales, disminución de la atención y la concentración por el bombardeo constante de estímulos.

Consecuencias físicas: Alteraciones del sueño por uso nocturno, sedentarismo, fatiga visual por exposición prolongada a pantallas.

La forma más efectiva de paliar o eliminar los riesgos de las redes sociales es combinar educación digital, configuraciones de seguridad, hábitos conscientes y verificación crítica de la información. Estas estrategias reducen la exposición a fraudes, manipulación, ciberacoso y daño emocional.

La primera defensa es comprender cómo funcionan las plataformas y sus implicaciones. La educación digital —según análisis recientes— es clave para navegar con seguridad y reconocer amenazas como desinformación, toxicidad o falta de privacidad .

Existen acciones cruciales: aprender a identificar perfiles falsos, estafas y señales de grooming, comprender cómo se usan nuestros datos y qué permisos otorgamos y desarrollar criterio para distinguir información confiable de rumores o contenido manipulado.

Las recomendaciones de ciberseguridad enfatizan: Configurar perfiles como privados y revisar periódicamente los ajustes de privacidad, no aceptar solicitudes de desconocidos y limitar la información personal visible y evitar publicar datos sensibles como dirección, rutinas, documentos o información que pueda usarse para adivinar contraseñas.

Estas medidas reducen riesgos como robo de identidad, estafas y difusión no consentida de información personal .

Las redes no deben usarnos: debemos gestionarlas. Establecer límites de tiempo y pausas digitales para evitar adicción y desgaste emocional, filtrar contenido que genere ansiedad, comparación o toxicidad y participar de forma respetuosa y consciente, evitando dinámicas de confrontación.

Antes de compartir información conviene contrastar la información con fuentes confiables, dudar de titulares alarmistas o demasiado emocionales y evitar amplificar rumores, incluso si parecen inofensivos.

Según expertos en ciberseguridad es recomendable no hacer clic en enlaces sospechosos, incluso si vienen de contactos. Evitar encuestas, cuestionarios y ofertas “gratuitas” que piden datos personales. Recordar que lo publicado es permanente, aunque se elimine después. Estas prácticas reducen malware, phishing y robo de identidad.

Rector del Colegio Jurista.