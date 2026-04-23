Al tercer trimestre de 2025 la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contabilizó 144 millones 585 mil 131 líneas de telefonía móvil activas, lo que significaría que faltan por inscribirse en el registro nacional de celulares aproximadamente 114 millones.

Si se considera que, al 19 de abril, la Comisión dijo que tenían 30.2 millones de líneas registradas. Además, la fecha límite para registrarse y ligar el número a la CURP de los usuarios es el próximo 30 de junio, por lo que las firmas del sector y el gobierno federal lanzaron una campaña para promover el registro.

En un comunicado, la CRT dijo que registraron ingresos por 175 mil 906.9 millones de pesos en servicios de telefonía e internet, móvil y fijo, así como de televisión restringida.

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De ese monto América Móvil (Telcel, Telmex-Telnor, Red Nacional Última Milla y Duono) obtuvo el 62.14%; 11.46% AT&T, Grupo Televisa (Izzi y Sky) 5.64%; Megacable 4.97% y Grupo Salinas (Totalplay) 4.79%. América Móvil (Telcel), AT&T, Telefónica (Movistar) y Grupo Walmart (Bait), entre otros.

Las líneas de telefonía celular se incrementaron en 1.37% con respecto al trimestre anterior, de acuerdo con el organismo regulador.

“Los concesionarios con mayor cantidad de líneas activas son: América Móvil (Telcel), con 57.90% del total de líneas activas; AT&T, con 16.42%; Telefónica (Movistar), con 14.05% y Grupo Walmart (Bait), con 7.04%, mientras que otros 23 concesionarios representan 6 millones 644 mil 769 líneas, dijo.

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En cuanto a líneas de telefonía fija la Comisión registró 31 millones 117 mil 831; mientras que los accesos activos a internet en el servicio móvil sumaron 144 millones 931 mil 169 accesos.

Del total de servicios de internet móvil los operadores con mayor participación en el mercado son: “América Móvil (Telcel) con 56.17% del total, AT&T con 16.55%, Telefónica (Movistar) con 14.97% y Grupo Walmart (Bait) con 8.22%, así como 5 millones 921 mil 182 accesos correspondientes a otras 22 empresas, que representó un decremento de 0.05% respecto al periodo anterior”.

En cuanto a telefonía fija se registraron 0.61% menos de líneas que el trimestre previo. Mientras que, hay 29 millones 107 mil 891 accesos de internet desde el servicio de telefonía fija, 2.83% más que el trimestre anterior. En tanto que, hay 18 millones 356 mil 365 accesos de televisión restringida, 1.25% menos que el trimestre previo.

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