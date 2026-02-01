En medio del boom del wellness —cada vez más saturado de términos, rutinas interminables y productos difíciles de descifrar— comienza a surgir una necesidad clara: volver a lo esencial. A entender qué funciona, por qué funciona y cómo integrarlo de manera realista a la vida cotidiana.

Bajo esa premisa nace Amani, una plataforma digital que propone una lectura más clara, curada y contemporánea del bienestar, con un enfoque que dialoga directamente con la belleza actual.

Desde el cuidado de la piel hasta fórmulas que acompañan el bienestar integral. Foto: Cortesía Amani

Más que sumar opciones, Amani apuesta por editar. Su propuesta parte de una curaduría global de productos guiada por tres ejes: innovación, funcionalidad y relevancia cultural. El resultado es una selección pensada para un usuario informado, que busca referencias confiables y productos con propósito, no tendencias pasajeras.

Una edición global con criterio

El wellness dejó de ser una categoría aspiracional para convertirse en parte del día a día. Sin embargo, su crecimiento acelerado también trajo consigo exceso de información y propuestas poco claras. Amani responde a este escenario con una estructura editorial que ayuda a entender el contexto, el uso y el valor real de cada marca que integra.

La plataforma introduce en México propuestas internacionales que hasta ahora no contaban con presencia local, acercándolas desde un formato digital con estándares altos y una narrativa alineada al movimiento global del bienestar. Aquí, cada producto se presenta con información precisa y una lectura funcional, pensada para integrarse de forma consciente a la rutina.

Amani, la nueva forma de ver el wellness. Foto: Cortesía Amani

Qué ofrece Amani:

Skincare y belleza consciente

Aunque la curaduría de Amani no se limita exclusivamente al cuidado facial, incluye productos de belleza respaldados por criterios de efectividad y pertinencia internacional, que aportan valor más allá de promesas estéticas superficiales.

Su diseño contempla fórmulas con ingredientes naturales, libres de crueldad y probadas dermatológicamente, buscando respetar la fisiología de la piel y ofrecer soluciones confiables a problemas comunes. Los productos van desde serums, suplementos hasta mascaras faciales.

Sérum hidratante y colágeno hidrolizado. Foto: Amani

Cuidado capilar y corporal

La plataforma integra referencias de productos focalizados en cuidado del cuerpo y el cabello con ingredientes de calidad que apoyan hidratación, nutrición y reparación. Esto incluye opciones que incorporan activos que promueven la fortaleza capilar, la nutrición de la piel y la mejora de la textura general.

Suplementos y bienestar integral

Además de productos tópicos, Amani presenta suplementos y fórmulas funcionales que han demostrado relevancia en mercados internacionales —como tinturas adaptógenas, extractos de hongos beneficiosos para la salud de la piel y productos que potencian la función celular—, pensados para apoyar la belleza desde adentro hacia afuera.

Herramientas de apoyo e información

La plataforma incluye contenidos educativos y el acompañamiento de un Inner Beauty Concierge, un servicio de atención personalizado que ayuda a los usuarios a elegir productos según sus necesidades reales, lo que refuerza la misión de hacer del wellness una experiencia consciente y útil en la vida cotidiana.

Una visión que conecta directamente con la belleza. Foto: Cortesía Amani

Como señalan sus cofundadoras, Claudia de la Macorra y Valeria Zesati, el objetivo es ofrecer una guía responsable dentro de un entorno saturado, donde cada elección se sienta auténtica y bien informada. Una visión que conecta directamente con la belleza contemporánea: más consciente, más funcional y alineada con una forma de vivir mejor.

