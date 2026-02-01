Más Información
En medio del boom del wellness —cada vez más saturado de términos, rutinas interminables y productos difíciles de descifrar— comienza a surgir una necesidad clara: volver a lo esencial. A entender qué funciona, por qué funciona y cómo integrarlo de manera realista a la vida cotidiana.
Bajo esa premisa nace Amani, una plataforma digital que propone una lectura más clara, curada y contemporánea del bienestar, con un enfoque que dialoga directamente con la belleza actual.
Más que sumar opciones, Amani apuesta por editar. Su propuesta parte de una curaduría global de productos guiada por tres ejes: innovación, funcionalidad y relevancia cultural. El resultado es una selección pensada para un usuario informado, que busca referencias confiables y productos con propósito, no tendencias pasajeras.
Una edición global con criterio
El wellness dejó de ser una categoría aspiracional para convertirse en parte del día a día. Sin embargo, su crecimiento acelerado también trajo consigo exceso de información y propuestas poco claras. Amani responde a este escenario con una estructura editorial que ayuda a entender el contexto, el uso y el valor real de cada marca que integra.
La plataforma introduce en México propuestas internacionales que hasta ahora no contaban con presencia local, acercándolas desde un formato digital con estándares altos y una narrativa alineada al movimiento global del bienestar. Aquí, cada producto se presenta con información precisa y una lectura funcional, pensada para integrarse de forma consciente a la rutina.
Qué ofrece Amani:
Skincare y belleza consciente
Aunque la curaduría de Amani no se limita exclusivamente al cuidado facial, incluye productos de belleza respaldados por criterios de efectividad y pertinencia internacional, que aportan valor más allá de promesas estéticas superficiales.
Su diseño contempla fórmulas con ingredientes naturales, libres de crueldad y probadas dermatológicamente, buscando respetar la fisiología de la piel y ofrecer soluciones confiables a problemas comunes. Los productos van desde serums, suplementos hasta mascaras faciales.
Cuidado capilar y corporal
La plataforma integra referencias de productos focalizados en cuidado del cuerpo y el cabello con ingredientes de calidad que apoyan hidratación, nutrición y reparación. Esto incluye opciones que incorporan activos que promueven la fortaleza capilar, la nutrición de la piel y la mejora de la textura general.
Suplementos y bienestar integral
Además de productos tópicos, Amani presenta suplementos y fórmulas funcionales que han demostrado relevancia en mercados internacionales —como tinturas adaptógenas, extractos de hongos beneficiosos para la salud de la piel y productos que potencian la función celular—, pensados para apoyar la belleza desde adentro hacia afuera.
Herramientas de apoyo e información
La plataforma incluye contenidos educativos y el acompañamiento de un Inner Beauty Concierge, un servicio de atención personalizado que ayuda a los usuarios a elegir productos según sus necesidades reales, lo que refuerza la misión de hacer del wellness una experiencia consciente y útil en la vida cotidiana.
Como señalan sus cofundadoras, Claudia de la Macorra y Valeria Zesati, el objetivo es ofrecer una guía responsable dentro de un entorno saturado, donde cada elección se sienta auténtica y bien informada. Una visión que conecta directamente con la belleza contemporánea: más consciente, más funcional y alineada con una forma de vivir mejor.
