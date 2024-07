Dulce, la cantante, sugiere que las acusaciones en contra del padre de Alessandra Rosaldo son ciertas: "que le escarben"

Dulce, la cantante, no se queda callada y responde a su exmánager Jaime Sánchez Rossaldo, quien ha sugerido que la intérprete gastó un pago adelantado de una gira que no terminó de concebiste, motivo por el que debería de regresar el monto, pero que se ha negado a devolver. Ahora, ella respalda los rumores de que el representante ha ejercido acoso.

La intérprete de "Como un lobo" es una de las artistas que formara parte del musical "Perfume de Gardenias", motivo por el que estuvo presente en la conferencia, precedida por el productor Omar Suárez.

Y aunque a Dulce se le preguntó por la participación que tendrá en la obra, no pasó desapercibido el pleito mediático que protagoniza junto a el padre de Alessandra Rosaldo, quien fue su representante tiempo atrás.

Lee también: Dulce renace con show y nueva música

Molesta, dejó en claro que era un tema del que no quería hablar más, pues don Jaime ha asegurado que Dulce se gastó el dinero que le dieron por adelantado por una gira que emprendería junto con Napoleón, la cual se canceló, debido a que no se llegaron a las negociaciones esperadas.

Sánchez Rossaldo señaló a la cantante de invertir el adelanto en pagar el enganche de una casa, razón por que la sugiere que Dulce no puede ni piensa regresar ese dinero.

Pese a su reticencia a hablar, lo que sí dijo fue que su exrepresentante habla por hablar y aseguró que ha tratado de afectar su carrera y las oportunidades de trabajo que se le presentan.

Lee también: Dulce habla de la pérdida de su riñón, tras la extirpación de un tumor "del tamaño de un bebé"

"No me interesa absolutamente lo que diga ese señor, no me interesa, el tema de ese señor ya está acabado, lo que diga, lo que salga de su boca, no me interesa, él no sabe porque no lo vio, ¿o le consta?, no le consta, si pague o no pague, tampoco sabe, habla por hablar, es un señor que quiere desprestigiar, hace mucho que quiere desprestigiar para que no me contraten, para que me vaya mal", expresó.

Y aunque dijo que ella no hablaría mal de él, por más que don Jaime tratara de afectara de diferentes maneras, dejó entrever que hay algo de verdad en los rumores que apuntan que, supuestamente, el papá de Alessandra sí ha ejercido acoso, como la actriz Elaine Haro expresó hace unos meses.

"Al que le va mal es a la persona que desea el mal de los otros, yo no hablo de él ni bien ni mal, si se mete conmigo simplemente lo ignoro... que le escarben y luego yo, en privado, te digo por dónde".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc