Dulce renace con show y nueva música

Dulce rememora el giro que dio su salud en tan sólo unos meses, luego de que, en abril de este año, le detectaron un tumor en un riñón. Afortunadamente, la cantante fue salvada por una intervención quirúrgica, razón por la que hoy ve la vida de otra manera.

“Estuve cerquita de la muerte, eso ahora me hace disfrutar más. Es lo que resulta después de una experiencia traumática: días felices, de luz, de agradecimiento, de amor, de felicidad. Y afortunadamente aquí estoy cantando”, cuenta en entrevista.

La artista mostrará este resurgimiento con su regreso a los escenarios en La Maraka, lugar en donde busca reconectar con su público a través de su voz.

“No soy una mujer acaudalada, pero soy rica en todo lo que el dinero no puede comprar: el amor de un público. Afortunadamente me veo bien, tengo una edad padrísima, sé lo que quiero ser y a donde voy tengo amigos, no le puedo pedir nada más a la vida que seguir aquí, y lo voy a aprovechar”.

La intérprete de “Tu muñeca” considera que su voz ha mejorado después de la intervención médica en la cual perdió uno de sus riñones, por lo que se siente aún más motivada para llevar a cabo su concierto el próximo 17 de agosto.

“Creo que esto fue obra de Dios. Me salvó la vida y tengo todas las gracias divinas: canto, tengo a mi público, a mi familia, ya ha regresado la salud, y afortunadamente tengo mi voz completa, incluso mejoró”, cuenta.

Este nueva oportunidad Dulce la traduce en música, por lo que prepara dos nuevas canciones, y está a la espera de firmar un contrato con una disquera, para poder publicarlas.

“Toca seguir moviendo las piedras que te pone el camino, porque van a seguir habiendo obstáculos pero ahora los sabré vivir con optimismo, ése es el camino que quiero”, apunta la cantante, quien está próxima a cumplir sus 69 años el 29 de julio,

El formato de su concierto es uno que le gusta mucho, ya que le permite convivir con mucha cercanía con sus fans, en un entorno íntimo en el que además de bailar, podrán disfrutar de una copa.

“Yo estiro la mano y saludo a un seguidor, es algo mucho más relax, y lo disfruto”.