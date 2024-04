Dulce habla de la pérdida de su riñón, tras la extirpación de un tumor "del tamaño de un bebé"

Dulce, la cantante, perdió uno de sus riñones, luego de que le fuera extirpado un tumor, el que acaba de revelar que era tan grande como "un bebé", pues pesaba dos kilos y, por su extensión, ya comenzaba a presionar a uno de sus pulmones.

La cantante de "Tu muñeca" ha mostrado gran mejoría, a poco más de dos semanas de haber sido sometida a una operación en la que perdió un riñón, mediante una anascopía, en la que se utiliza un tubo pequeño que se introduce al cuerpo.

Este procedimiento mantuvo a Dulce internada en el hospital por 11 días.

La cantante Dulce da detalles acerca de su estado de salud. Foto: Instagram

Lee también: Dulce cancela concierto en el Metropólitan por cuestiones de salud, la reportan hospitalizada

En su momento, cuando la matamorense habló de su estado del salud -por el que tuvo que posponer su concierto en el Teatro Metropolitan- aseguró que no importaba si perdía el riñón, si eso la haría seguir con vida.

"Ni hablar, tendría que vivir con un solo riñón, mientras esté viva y pueda seguir adelante, si Dios quiere, que lo pierda, lo pierdo, no pasa nada”, dijo a los medios, en su momento.

La famosa no sólo perdió uno de sus riñones, sino que al serle extirpado el tumor que tenía, sus doctores se percataron que se trataba de tejido maligno, por lo que ahora que actualizó su estado de salud con "Venga la alegría", reconoció que se trat´de un procedimiento muy delicado.

"No fue cualquier cosa, fue una operación fuerte; tuvo la mala suerte de tener un tumor maligno en el riñón, lo perdí", platicó.

De acuerdo con lo que le dijo su doctor, el tumor tenía una gran extensión, pues pesaba alrededor de dos kilos, por lo que la intérprete de "Lobo" comparó su tamaño con el de un recién nacido.

"Inclusive me dice el doctor que me presionaba un pulmón, era un tumor grande, tenía ahí dentro -prácticamente- un bebé, pesaba dos kilos", detalló.

A pesar del proceso tan fuerte al que se sometió, la integrante de "Siempre reinas" asegura que se siente bien y lleva a cabo cuidados diarios, tales como beber mucha agua y guardar reposo.

A la larga -explicó- tendrá que realizarse chequeos de rutina, cada dos o tres meses:

"No tengo que hacer ninguna quimioterapia, ni mucho menos; sí checarme, cada dos o tres meses, hacerme estudios preventivos nada más, para asegurarme que todo está bien", precisó.

Lee también: Dulce será operada, detalla que le detectaron un tumor en el riñón

La también actriz confió que llegó a tener miedo de perder la vida durante el proceso, por lo que se siente agradecida y con la fortuna de tener una nueva oportunidad.

"Ante la posibilidad de la muerte, hasta el más valiente se dobla, hablé con Dios: ´-Señor, yo no estoy preparada, no me gustaría darle un sufrimiento así en mi familia´".

Ahora, Dulce desea llevar una vida tranquila, alejada de la controversia y la polémica mediática, como en la que ha estado inmiscuida en ocasiones pasadas: "estar enojado con alguien, no vale la pena".

Cabe precisar que el concierto de Dulce, en el Metropolitan, fue agendado para el 16 de mayo y -por ahora- no existe ningún tipo de cambio en la reprogramación del evento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc