Dulce será operada, detalla que le detectaron un tumor en el riñón

La cantante Dulce será sometida a una operación después de que una crisis de salud la llevara a posponer el concierto que tenía programado el 16 de marzo en el Teatro Metropólitan, fue hospitalizada y ahora se sabe con certeza que tiene un tumor en el riñón.

La intérprete de 68 años alertó a sus seguidores al aparecer en una cama de hospital, donde expresó que lamentaba mucho no poder estar con su público en la fecha pactada, sin embargo, prometió que el show se reagendó para el 16 de mayo.

Detalló que prefirió no ofrecer el show por los riesgos que podría tener al no poseer las fuerzas necesarias en su cuerpo, sin embargo precisó: "no tengo un problema mortal, sino algo perfectamente tratable".

Lee también: Dulce habla del encontronazo que tuvo con Lisset, en el que insinuó que estaba "vieja"

Dulce podría perder un riñón

Con actitud y muchas ganas de regresar al escenario es como se encuentra Dulce, quien aún está hospitalizada pero ya prepara su salida, así lo dijo en entrevista para "De Primera Mano", donde detalló que le fue detectado un tumor en un riñón.

Debido a ello, se someterá a una cirugía luego de que pase Semana Santa, ya que no puede postergar la intervención: “Estoy muy bien, el que está mal es el riñoncito”, dijo.

Precisó que aunque podría salvarse su riñón, también es posible que lo pierda y tenga que vivir con un solo riñón, panorama que no le preocupa, pues lo más importante es seguir adelante en la vida.

Lee también: Dulce se deslinda del aumento de peso de Alejandra Ávalos: "Su gordura es responsabilidad de ella"

“Podría ser que se pueda salvar el riñón pero si no se puede ni hablar, tendría que vivir con un solo riñón, mientras esté viva y pueda seguir adelante, si Dios quiere que lo pierda, lo pierdo, no pasa nada”, dijo convencida.

rad