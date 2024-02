Dulce habla del encontronazo que tuvo con Lisset, en el que insinuó que estaba "vieja"

"Sacada de onda", así es como se siente Dulce luego de las tensiones que hubo entre ella y Lisset en una entrevista que Adela Micha les realizó en conjunto, pues durante la charla, Lisset insinuó que la conversación de la cantante era aburrida, debido a que hablaba de temas de gente mayor, situación que causó la incomodidad de Dulce, que estuvo a punto de abandonar el programa, pero la periodista le insistió para que permaneciera en el estudio.

La tarde ayer, la cantante Dulce fue captada en las instalaciones del Aeropuerto de la CDMX, a punto de viajar a Madrid, tras ocho años sin tomarse unas vacaciones, y aunque la famosa se mostró muy contenta de darse un respiro, antes del concierto que ofrecerá en el Teatro Metropolitan el próximo mes, no dejó pasar desapercibido el mal trago que vivió con Lisset, cuando ambas estuvieron como invitadas en el programa de Adela Micha en "La saga".

"Me sentí muy sacada de onda, y sigo sacada de onda, porque yo tenía otra idea de Lisset, la verdad... la manera en que empezó y tal, ¿me entiendes?, o sea no estaba sentada yo con una chica de 25 años", contó a "Venga la alegría".

Sin embargo, la cantante aseguró que no se tomó personal los dichos de Lisset, sobre todo, porque es consciente de que la intérprete de "Nada personal" atraviesa un episodio de depresión, pues ella misma habló de su padecimiento durante la entrevista.

"Había dicho ella antes que estaba tomando unos productos para la depresión, creo que por ahí puede venir , no debe de ser sencillo, ella está pasando una depresión y está haciendo un tratamiento; trato de no tomármelo personal, para mí, ella es una muchacha que todavía le falta madurar", precisó.

Y aunque no quiso asegurar que, durante la entrevista, Lisset estaba bajo los efectos de algún medicamento, Dulce dijo haber notado que tuvo algunos comportamientos fuera de los usuales:

"Estaba un poco acelerada, yo creo hubo un momento en el que medio se perdió en la conversación".

Finalmente, la integrante de "GranDiosas" aseguró que, por su parte, está dispuesta a arreglar el mal entendido con Lisset, pues no quiere que las cosas entre ellas queden mal.

"Lo que pasó pasó y, si ella, me ofrece una disculpa sincera, yo, con el fondo de mi corazón y con todo mi cariño la disculpo", señaló.

¿Qué le dijo Lisset a Dulce?

Durante la entrevista con Adela, Lisset mostró desidia mientras Dulce compartía sus experiencias, dando a entender que las ideas e historias de la famosa cantante eran obsoletas, lo que provocó la indignación de Dulce, quien le expresó que no por ser una mujer mayor, era una persona aburrida, pues todo lo que ha vivido la ha llevado a ser quien es hoy.

"Está enojada porque le dije, según ella, ´vieja´", dijo Lisset.

"¿Cómo me voy a enojar que me digas que estoy... grande, si gracias a eso tengo un nieto, que es el premio de eso", respondió Dulce.

"Estoy bien aburrida", contestó Lisset.

A lo que Micha intervino:

"Ya cállate, Lisset. Ya, mana... ya estense".

Fue entonces, cuando luego de un rato de que cada una alegara su punto, que Dulce dijo que abandonaría la entrevista.

"Yo no estoy aburrida porque contigo (refiriéndose a Adela) se platica muy agusto, pero si ella está aburrida... mira, cuando yo llegué, ustedes estaban muy contentas, ella no estaba aburrida, ahora está aburrida, entonces para que no se aburra y sigan ustedes felices, mejor me voy".

Pero, finalmente, la periodista la convenció que permaneciera hasta que el show llegó a su final.

