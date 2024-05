Con emotivo mensaje, Chumel Torrres se despide de Verónica Toussaint: "Duerme mi niña"

"Inolvidable" para Chumel Torres esa es la palabra que describe a Verónica Toussaint, es por ello que, a pesar de que la conductora perdió la vida la noche de este pasado 16 de mayo, se quedará guardada en su memoria y en su corazón.

Con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, el influencer, despidió a su gran amiga no sin antes agradecerle por su entereza ante la enfermedad, por el tiempo, los momentos y todo el cariño que le brindó en vida:

"Para qué te digo que te voy a recordar siempre, si siempre te dije que eras inolvidable. Gracias por quedarte tanto como pudiste, gracias por luchar, gracias por quererme tanto, gracias por permitirme quererte más"m escribió junto a varias fotografías juntos.

El conductor de "El pulso de la República" dejó claro que para las personas como Toussaint no existen los adiós, sino los hasta pronto, y está convencido de que algún día, en otro mundo, volverán a encontrarse.

"No me puedo despedir de ti, porque la gente como tú es eterna. Duerme, mi niña. Yo aquí te guardo los abrazos para cuando me toque subir a dártelos", agregó.









Chumel y Verónica mantenían una estrecha amistad desde hace varios años, él acompañó a la también en su lucha contra el cáncer de mama, mientras que ella lo consideraba una de las personas más y ella lo consideraba una de las personas más especiales de su vida: "Me hace reír como nadie. Ustedes lo ven en la TV y el tutube (YouTube), pero yo lo he visto de su corazoncito", expresó Toussaint en el cumpleaños del youtuber.

Las palabras de aliento y de solidaridad, por parte de fans y celebridades, no se hicieron esperar y es que en muy poco tiempo, la publicación de Torres se inundó de comentarios en los que le expresaban sus condolencias y le deseaban pronta reconciliación, entre los que destacaron los de Maribel Guardia, Kika Edgar, Poncho De Nigris y Andrea Legarreta, quien le hizo ver lo afortunado que fue por haber estado cerca de la conductora: "Te abrazo fuerte querido Chumel! Afortunados los dos… Besos al cielo preciosa", escribió.

Oros de los famosos que dieron el último adiós a la querida conductora fueron Belinda, Alfonso Herrera y Daniel Sosa, quien le dedicó unas desgarradoras palabras: "No hay palabras para agradecer la alegría que generabas. Para agradecerte el amor que tenías para dar que era interminable. Seguro querías que te dedicara algún chiste pero no me salen. Vero no era de este planeta. Ella siempre daba de más. Siempre estaba. Y siempre estará. Te llevo tatuada en el alma", escribió.









Toussaint fue diagnosticada con cáncer de mama en 2021, se sometió a más de 16 quimioterapias, según ella misma reveló, y jamás se dio por vencida en su batalla.

