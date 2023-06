Dulce aclara si es verdad que Lupita D´alessio la pretendió, como tanto se ha dicho

Dulce habló del rumor que sugiere que, en una época, Lupita D´alessio hizo su luchita para conquistarla, negando categóricamente estas especulaciones y aunque descartó que "la Leona dormida" la haya pretendido, hace unos años, la cantante dio indicios de que su amistad se había enfriado, debido a que ambas tenían gustos distintos, por lo que se ha llegado a creer que Dulce ha preferido guardar silencio para no entrar en polémica con la famosa cantante.

Fue hace cuatro años cuando, en "Venga la alegría", captaron a Dulce llegando al aeropuerto de la CDMX, momento en que le preguntaron si ella estaba al tanto de las preferencias sexuales de Lupita pues, pocos días antes, la cantante confesó a Adela Micha -en "La saga"- que, en su juventud, tuvo encuentros íntimos con mujeres, pese a que sus relaciones oficiales siempre las mantuvo con hombres; la intérprete de "Mudanzas" no tuvo empacho en reconocer que ella "probó de todo un poco":

"Tuve dos relaciones, tuve ahí besitos, ahí encuentros… era una mujer muy bella, una mujer preciosa (...) de repente en el reventón se daba, probé de todo un poco", reveló en ese momento.

De esa manera, pensándoselo un poco, Dulce contestó que, en efecto, ella ya estaba al tanto del gusto de Lupita por las personas de su mismo sexo, no sólo porque con los años han labrado una bonita amistad, sino porque la intérprete de "Que ganas de no verte nunca más" se sintió atraída por ella y trató de pretenderla: "Sí, un poquito, un poquito, me llegué a enterar", reconoció.

Entonces, Gabo Cuevas, el reportero de TV Azteca con quien sostuvo dicha conversación, le preguntó: "-¿Es verdad que, en algún momento, ella quiso pasarse contigo?".

A lo que Dulce, dudosa de contestar, reconoció: "Ay mira, ya pasaron muchos años y yo creo que ella no estaba ni siquiera consiente de lo que hacía en muchas cosas".

Luego de dar esta respuesta, la cantante indicó que no le gustaba abordar ese tema, debido a que los hijos de Lupita; Jorge, Ernesto y César, le inspiraban un gran respeto, por lo que prefería abstenerse de hablar mal de alguien que quizá actuó cuando no se encontraba en sus cinco sentidos.

"Es como cualquier ser humano que se pasa de copas y dice alguna tontería ... yo prefiero dejarlo ahí, como algo que le pudo pasar a cualquiera", precisó.

Fue a raíz de estas declaraciones que, si bien no aseguraban nada pero tampoco lo negaban, que quedó abierta la incertidumbre de si D´alessio pretendió a Dulce pero ahora, a cuatro años de que la cantante hiciera estas declaraciones, niega haber insinuado que su colega haya tenido algún interés por ella o así fue lo que afirmó para el micrófono de Berenice Ortiz:

"No, no no, para nada, jamás, nunca se ha comentado una cosa así de mi parte, nunca lo he dicho, ni creo que ella lo haya dicho, no, para nada", desmintió.

Y aunque Dulce descartó que "la Leona dormida" la hubiera pretendido, lo que no negó es el hecho de que, a lo largo de su carrera, hubo una que otra mujer que trató de robarle suspiros y aunque, dijo sentirse halagada, también confesó que nunca ha besado a una mujer: "Si ni beso hombres, menos mujeres", bromeó.

