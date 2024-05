Raúl Sandoval sale de "MasterChef Celebrity" por cocinar mal una langosta

El cantante Raúl Sandoval dejó decepcionados a los críticos durante el reto de eliminación de “MasterChef Celebrity” que consistió en preparar un plato fuerte para una cena de gala; también tenía que presentar un postre, pero la mala ejecución de ambos lo llevó a convertirse en el décimo eliminado de la competencia.

Las reglas fueron muy claras: los participantes tenían 60 minutos para cocinar y, tres más en el mercado para realizar platillos con un nivel alto de cocina, dignos para ser parte del top ten de los participantes.

El exacadémico entregó una langosta con una cama de papa, que tuvo varios errores, que le detallaron los tres jueces: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

“Técnicamente tu langosta está sobrecocida, si tú lo que querías era hacer protagonista en un plato a la langosta, se perdió completamente”, mencionó Téllez.

El chef Herrera complementó:

“Para mí el pecado más grande es la sobrecocción, tiene excesiva resistencia (la proteína), de sabor no me pareció malo pero tiene cosas excesivas que no deben estar ahí”, añadió el chef

Sandoval se defendió en el confesionario diciendo que él hizo su máximo esfuerzo; como postre entregó una nieve de fresa, piña, arándanos y un toque de miel de agave que Adrián Herrera describió como “muy refrescante”.

A la hora de decir el nombre del expulsado, los dos que estaban en la tabla floja eran Natalia Subtil y Raúl Sandoval, quien terminó yéndose de la cocina más famosa de México.

“Estoy muy agradecido con Dios porque llegué hasta aquí, aprendí mucho a disfrutar de los sabores y ponerle atención. Gracias a ustedes, a los consejos, aquí me los llevo, es hora de regresar a lo mío y a mi casa, con los míos.

“Me siento bendecido de haber sido elegido para estar en este proceso. Todo le pone un ingrediente a tu vida, siento que hice amistades muy fuerte aquí, tal vez no llegue a la final, pero gané mucho”, comentó.

Entre los platillos que sorprendieron a los chefs fueron la langosta que hizo Laura Bozzo. “Bien la cocción, está en su punto, me encanta la presentación y también el puré, es sencillo y agradable”, le dijo Zahie.

Y el corte de carne del Rey Grupero también fue aplaudido por los críticos, que provocó algunas lágrimas de el influencer.

“Todo está espectacular, muy bueno”, indicó Herrera. “Hoy te mereces que te trate como cocinero, no como chef, respeta el oficio y deja de darte golpe por atrás”, agregó Cadena, “buena cocción de carne, buena sazón, en su punto, la pasta arriesgadísimo, te salió perfecta”.

