Yolanda Andrade regresa a "Montse y Joe": así se ve la conductora tras grave crisis de salud

"Joe la pirata", con esas palabras y ente aplausos y humor fue el regreso de Yolanda Andrade al programa "Montse y Joe", la conductora reapareció con un parche en el ojo, y su amiga Montserrat Oliver la recibió con un abrazo, dijo sentirse muy feliz por el regreso de Joe; Andrade agradeció las múltiples muestras de cariño tras pasar varias semanas alejada de las cámaras, recuperándose de una grave crisis de salud.

Fue en abril cuando se dio a conocer que Andrade estaba hospitalizada porque había vomitado sangre y tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital, aunque dio muestras a través de redes que todo iba mejorando, alarmó a sus seguidores al confesar que no se sentía nada bien y que no sabía cuándo podría volver a trabajar.

En medio de la incertidumbre y de las lágrimas, Yolanda Andrade reapareció ante la prensa a inicios de mayo, estaba acompañada de Montserrat y detalló que había acudido sólo para informarle a sus jefes que no podía seguir con el programa, ay que le estaban haciendo estudios para descartar un padecimiento grave, y que lo único cierto es que se sentía mal, con ganas de estar descansando.

“Yo quiero descansar, yo estoy cansada; había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor pero la cambiamos porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien”, expresó entonces a su salida de la XEW.

Yolanda Andrade, agradecida con la vida

Yolanda Andrade estuvo todo el programa con lentes de sol, debe protegerse la vista de las luces, y uno de sus ojos lució un parche, por lo que sus amigas Montserrat Oliver y Roxana Castellanos bromearon al respecto diciéndole "pirata" y "Catalina Creel", la villana de la telenovela "Cuna de lobos" que usaba un parche como parte de su apariencia.

Bromean con Yolanda Andrade y la llaman Yolanda Creel, como Catalina Creel en "Cuna de lobos".

Andrade externó un agradecimiento a sus amigos que no la dejaron sola en este momento tan complicado en el que dijo, no hay una explicación clara sobre su enfermedad.

“Los amigos aparecen, los amigos que de pronto no frecuentas tanto, aparecen, tengo la fortuna de tener grandes amigos, a los cuales les agradezco todos los detalles de amor y todas las muestras de cariño que he recibido en una situación de enfermedad que a mi me pasó inexplicable por el momento”.

Yolanda se dijo conmovida por un manto de la Virgen que le mandó Laura Austin, quien médicamente está desahuciada por cáncer desde hace 11 años.

Yolanda Andrade regresa a "Montse y Joe" recuperada.