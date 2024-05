Denuncian, en redes, a DJ de "Afterlife" por presunto abuso sexual

El próximo 25 de mayo se celebrará la edición 2024 del festival de música electrónica, "Afterlife"; sin embargo, el evento ya se ha convertido en tendencia en las redes sociales debido a un fuerte escándalo, y es que su creador Carmine Conte, mejor conocido como Mrak, está siendo acusado por presunto abuso sexual.

La denuncia fue hecha a través de la cuenta de Instagram @li.1111.li, una joven que al parecer radica en Guadalajara, y quien asegura haber sido drogada y atacada por el músico en 2023, durante un evento en Argentina.

En un largo texto que publicó primero en español y luego en inglés, la usuaria explicó que conoció al también productor a través de las redes sociales, y que fue ella quien lo contactó pues quería saber lo que había detrás del famoso festival y el significado de las imágenes que usan en él. Después de algunos días, coincidió con Mrak en una fiesta en la CDMX, hablaron, cenaron y luego él la invitó a viajar hasta Argentina para verlo actuar.

Según el relato de la chica, todo parecía ir de lo más normal, hasta que se trasladaron a otro lugar (al parecer la habitación del DJ), donde, afirma, haber sido drogada y abusada sexualmente:

“El animal de Carmine Mrak me drogó y abusó sexualmente de mí. Había perdido la conciencia y ni siquiera tomé alcohol. Me despierto y estaba desgarrada. le pregunté qué había pasado y me dijo: ‘¿de qué?’; le digo lo que siento y dijo: ‘¡ah, es que tú querías más! Así lo pediste", escribió.

@li.1111.li agregó que después del presunto ataque decidió volver a Guadalajara y entre el dolor físico y emocional, decidió acudir con un médico quien le confirmó que había sido abusada; incluso le aconsejó ir a las autoridades, aunque no aclaró si interpuso una denuncia legal: "Lo que viví no se lo deseo a nadie".

Cabe destacar que la fanática también compartió fotografías de medicamentos, de ubicaciones y un pequeño video en el que, supuestamente, se puede ver al músico.

Por último, pidió ayuda y apoyo a la industria musical, a los fans del evento y a los colectivos de mujeres para dar a conocer su caso y dejar de apoyar a este sujeto: "si no alzo la voz podría ser otra mujer la que termine sufriendo como lo hice yo".