Kuno Becker revela que fue maltratado por su madre y padre: "no tenemos una relación"

Kuno Becker habla como nunca antes de la forma en que lo criaron su mamá y su papá, destacando que todavía hoy le lastima la forma en que su familia le reprochaba todo lo que hizo por él, motivo por el que asegura que, ahora que se convirtió en padre está tratando de hacer todo lo contrario, y no replicar los errores que considera que sus progenitores realizaron.

El 23 de abril, el actor publicó una fotografía en Instagram, donde sostiene a su hija Ann en brazos.

De esta manera, anunció su nacimiento de su primogénita y, si bien, Kuno no ha querido dar muchos detalles de la relación que sostiene con la madre de la bebé, ha sido muy abierto a la hora de expresar las expectativas que tiene a través de la paternidad.

El actor de "Gol" dedicó un tierno mensaje a la pequeña, como una especie de carta, Becker relata la clase de padre en la que se quiere convertir, así como también precisa la faltas que le gustaría cometer con frases como:

"Mis más grandes errores serán tus más grandes ventajas, (...) quiero que te quede claro que nunca me vas a deber nada, como algunos dicen de sus hijos".

Sin embargo, en ese momento, nadie advertía que en esas palabras hacía alusión a la historia que le tocó vivir con su madre y padre.

En una nueva entrevista con "Ventaneando", el actor indicó que no le gustó la crianza que recibió.

Kuno recordó que durante su infancia, y más tarde en su adultez, sus progenitores solían reprocharle por todos los esfuerzos que hicieron por él, actuar que él no quiere reproducción con la pequeña Ann.

"No quiero nunca llegarle a decir: ´-Hice esto por ti, me debes esto o aquello´, es algo que yo, como hijo, no se me hacía tan chido escuchar´", precisó.

Otras de las frases recurrentes que recuerda escuchar por parte de su madre y padre fueron tales como "gracias a mí, tienes tal educación", "gracias a mí, hablas tales idiomas", "si no vienes, me siento abandonado".

También expresó que llegó una época en que su familia lo instó a mantener sus gastos, lo que hizo, a pesar de sentir que no era un papel que le correspondía.

Finalmente, confió que su padre ya murió y lo describió como la mejor figura paterna que pudo pedir, pues a través de las fallas que tuvo con él, aprendió la forma en que no debe de ser con su hija.

"Siempre he dicho, yo tuve el mejor papá del mundo porque me enseñó absolutamente todo lo que no se debe de hacer".

y que, con su madre, no sostiene una relación, pues a pesar de que ya dejó atrás el resentimiento que llegó a experimentar, cree que lo más sano, para ambos es la distancia.

"Yo no creo que la gente que perdonas, que te hizo tanto daño, tenga que reconciliarse contigo ni tú con ellos, (con mi mamá) no tenemos una relación, porque nosotros queremos armonías en nuestra vida, cosas positivas y, desgraciadamente, hay gente que no está en ese mismo canal", expresó.

