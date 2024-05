El secretario VIP que no escucha a Delfina

Nos cuentan que a quien le entra por un oído y le sale por el otro la instrucción de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez a su gabinete para conducirse con austeridad, es al secretario de Seguridad, Andrés Andrade Téllez, quien insiste en asistir a conciertos y eventos deportivos en zonas VIP. Nos detallan que don Andrés estuvo el sábado en un palco del estadio Nemesio Diez disfrutando del partido de liguilla de Toluca contra Chivas, mismo día en el que, en Ixtapaluca, un comando armado perpetraba una matanza durante un festejo por el Día de las Madres. Nos recuerdan que, en noviembre pasado, el mismo funcionario estuvo, en día laboral, en un palco exclusivo de la Arena Ciudad de México, disfrutando de un concierto de Luis Miguel. Tal vez a don Andrés le gusta escuchar “La Incondicional”, pero si sigue sin hacer caso a su jefa, a ver si no le terminan cantando la de “Ahora te puedes marchar”.

El INE ya era rosa en 2018; ahora lo quieren despintar

Morena y aliados intentan que el INE deje de usar el color rosa que lo ha identificado en los últimos años. Nos recuerdan que al menos desde 2018, en los comicios que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el órgano electoral ya usaba este “rosa fucsia con algunos tonos de morado” en su imagen institucional. El argumento de ahora es que el rosa es usado por organizaciones que promueven la candidatura de Xóchitl Gálvez. Nos cuentan que la petición la hizo el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, pero nos hacen ver que hay pocas probabilidades de que proceda a dos semanas de la elección presidencial. Lo que parecen no ver don Sergio y sus correligionarios es que el guinda de Morena es el color oficial del gobierno de México y de los “servidores de la nación”. ¿Daltonismo político?

La Comisión sobre Covid dice que el IMSS nunca les respondió

En este espacio le comentamos que el secretario general del IMSS, Marcos Bucio, dijo que esa institución había solicitado “un diálogo serio, científico y abierto a la sociedad” a la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México y que el epidemiólogo Jaime Sepúlveda y el exsecretario de Salud Julio Frenk, integrantes de dicha comisión, “se negaron a conceder las peticiones del Seguro Social”. Sepúlveda, quien fungió como coordinador del informe, afirma que la aseveración de Bucio es “tramposa y falsa” y que en realidad fue la comisión la que buscó un diálogo serio con las autoridades del IMSS. A decir de Sepúlveda, los funcionarios del Seguro Social dejaron sin responder las numerosas solicitudes que les hicieron para llevar a cabo el trabajo de investigación independiente y la única vez que tuvieron comunicación fue para pedirles que pospusieran la publicación de sus conclusiones hasta después de la elección del 2 de junio. Dicho todo eso, don Jaime invita de nuevo al IMSS a debatir de manera seria el informe sobre el manejo del gobierno mexicano en la pandemia.

Se acercan las vacaciones… ¿y la prueba PISA?

El tiempo se agota para que la SEP asegure la participación de México en la próxima prueba PISA que mide el aprendizaje de los estudiantes de niveles básicos. Nos cuentan que cuando faltan ocho semanas para que concluya el ciclo escolar 2023-2024, a las autoridades educativas no parece preocuparles que, una vez que los niños salgan de vacaciones, no habrá a quién aplicar la prueba piloto. El presidente López Obrador ya dio su aval para continuar con esta evaluación, pero la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, no ha dicho esta boca es mía.