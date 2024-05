"Si me toca morir pronto, me voy en paz"; así hablaba Verónica Toussaint de la muerte

Verónica Toussaint falleció la noche de este pasado jueves después de una dura batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en 2021.

Su sorpresiva partida no solo ha dejado al mundo del espectáculo de luto, también lo ha sumido en profundo dolor, y es que la actriz y conductora nunca se dejó vencer por el cáncer; siempre mostraba una actitud valiente; incluso cuando la palabra muerte se colaba en sus pensamientos.

Sin mostrar miedo, pero sí un gran agradecimiento por lo vivido, la también conductora llegó a reflexionar sobre su vida y si sentía preparada para el momento de su muerte en una entrevista que concedió, en julio del 2022, al programa "El minuto que cambió mi destino"; declaraciones que ahora han revivido, gracias a las redes sociales.





Verónica Toussaint, actriz y conductora / Foto: Instagram





A través de TikTok, varias cuentas retomaron las palabras que la presentadora de "¡Qué chulada!" y "¡Qué importa!" dijo:

"Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje increíble", expresó en ese entonces.









Verónica también aseguró que, a partir de ese momento, todo lo que la vida le regalara ya era ganancia, pues a su edad estaba tranquila, plena y segura de que no tenía ninguna cuenta pendiente con nadie.

"Me he gastado la vida y a partir de ahorita, lo que tenga yo de vida, es ganancia. No le debo nada a nadie, lo que he hecho, lo he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he chingado; entonces, me moriría tranquila", agregó.

La noche de este 17 de mayo, Ciro Gómez Leyva detuvo la transmisión en vivo de su programa para anunciar el lamentable fallecimiento de su compañera, a quien, aseguró, siempre recordará por su sonrisa y su entereza para afrontar la vida:

"Queda su sonrisa, su compañerismo. Queda por supuesto su talento, enorme. Donde estés querida no dejes de sonreír", dijo afligido.

