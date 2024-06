Peso Pluma muestra el cabello que se cortó: confiesa que no le gustaba cómo se veía

"¡Oh Dios mío, y yo ya no lo quiero!", fue lo que respondió Peso Pluma cuando Jimmy Fallon le halagó su corte de cabello de mullet, en el que el cabello queda más corto en la parte delantera, superior y laterales, pero es más largo en la parte posterior.

El característico look de Hassan Emilio Kabande Laija, cantante de regional mexicano que se ha convertido en un fenómenos musical, ha dejado de existir, al menos por un momento, así lo compartió el cantante de 24 años.

En las recientes horas, el nombre de Peso Pluma, intérprete de corridos tumbados, se ha vuelto tendencia después de que a través de una historia en redes revelara un nuevo corte de cabello que conmocionó a sus millones de seguidores.

La euforia llegó a tal, que circuló una foto realizada con Inteligencia Artificial en la que se observa a un Peso Pluma casi irreconocible que se ganó los elogios del público que se mostró ansioso por descubrir cómo se ve el cantante con su nuevo look.

Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, está causando gran revuelo en redes sociales por una imagen creada con IA. Foto: Redes sociales

A Peso Pluma no le gustaba cómo se veía

En una reciente entrevista con Jimmy Fallon, el cantante Peso Pluma respondió con sinceridad cuando el conductor lo cuestionó sobre cómo se le había ocurrido ese peculiar corte de cabello. Todo fue un error, respondió el intérprete de "Lady Gaga".

"De hecho pasó por error. Una vez me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia, cuando fui a grabar un video a principios de mi carrera. El peluquero simplemente estaba haciéndolo mal, y cuando me miré en el espejo no me pareció tan mal, así que me dejé así el corte y le gustó a muchas personas", contó.

Peso Pluma admitió en la charla que actualmente muchos jovencitos querían lucir como él, sin embargo él ya no, y hace unas horas sorprendió con un adelanto de su nuevo look frente al espejo.

Peso Pluma se corta el cabello y cambia de look.

En una segunda foto que subió a sus estados se observa lo que sería su cabello cortado tirado en el suelo; los memes sobre el cambio de look de Peso Pluma han inundado las redes, donde bromean sobre "lo sofisticado" que se vería ahora Hassan, cuando dejó atrás el look que le dio fama mundial.

Peso Pluma comparte en redes el cabello que se cortó.

Peso Pluma lucirá una nueva imagen en su gira Éxodo, donde presentará nueva música tras un 2023 bastante exitoso, en el que ganó un premio Grammy gracias a su disco "Génesis", que se llevó el premio a mejor álbum de música mexicana y arrasó con los récords en las listas de reproducción en streaming.

