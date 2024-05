Peso Pluma revela el tracklist de "Éxodo", su nuevo álbum

Peso Pluma, el conocido intérprete de corridos tumbados, se encuentra en los preparativos finales para lanzar su muy esperado álbum "Éxodo", y recientemente compartió detalles emocionantes con sus seguidores al anunciar oficialmente el tracklist completo del proyecto.

La producción constará de dos partes y un total de 24 canciones. El primer disco incluirá 16 temas, mientras que el segundo presentará 8 canciones adicionales.

Esta ambiciosa propuesta refleja la versatilidad del artista y su compromiso de ofrecer a sus fans una experiencia musical única, donde se fusionan diversos estilos y ritmos, manteniendo siempre su esencia en el género regional mexicano.

Captura.

Recordemos que Peso Pluma, nativo de Zapopan, Jalisco, ha demostrado su habilidad vocal al incursionar tanto en el género regional mexicano como en el reguetón, precisamente, esta diversidad verá reflejada en "Éxodo", el cual contará con la colaboración de 20 artistas, tanto reconocidos internacionalmente como emergentes

Aunque algunas de las canciones ya han sido lanzadas, otras serán una revelación completa para los fans. Entre los destacados invitados se encuentran Ivan Cornejo, Natanael Cano, Arcángel y Kenia Os.

"Éxodo" estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de junio.

Captura.

¿Cuál es el tracklist de "Éxodo"?

Disco 1: 1. ‘La Durango’ ft. Eslabón Armado y Junior H 2. ‘Me Activo’ ft. Jasiel Nuñez 3. ‘La Patrulla’ ft. Neton Vega 4. ‘La People II’ ft. Tito Double P y Joel de la P 5. ‘Sr. Smith’ ft. Luis R Conriquez 6. ‘Rompe la Dompe’ ft. Junior H y Oscar Maydon 7. ‘Mami’ ft. Chino Pacas 8. ‘Belanova’ ft. Tito Double P 9. ‘Bruce Wayne’ 10. ‘Hollywood’ ft. Estevan Plazola 11. ‘Reloj’ ft. Iván Cornejo 12. ‘Ice’ 13. ‘Solicitado’ 14. ‘Santal 33’ ft. Oscar Maydon 15. ‘Vino Tinto’ ft. Natanael Cano y Gabito Ballesteros 16. ‘14-14’

Disco 2: 1. ‘Gimme a Second’ ft. Rich The Kid 2. ‘Put Em in the Fridge’ ft. Cardi B 3. ‘Pa No Pensar’ ft. Quavo 4. ‘Peso Completo’ ft. Arcángel 5. ‘Bellakeo’ ft. Anitta 6. ‘Mala’ ft. Ryan Castro 7. ‘Tommy & Pamela’ ft. Kenia Os 8. ‘Teka’ ft. DJ Snake

En el pasado, Peso Pluma lanzó "Génesis", un álbum que rompió varios récords y le valió un premio Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana.

Peso Pluma y Kenia Os: la colaboración más esperada

La Doble P compartió un video en blanco y negro en sus redes sociales, mostrando diversos extractos de conciertos, sesiones de grabación y momentos sonrientes frente a la cámara. En la publicación, algunos usuarios en línea expresaron su emoción por la colaboración con la influencer Kenia Os. Aunque "Éxodo", como sabemos, presenta mosaico de voces, los fans de Kenia destacaron su grandeza como cantante.

"¡Ay manas, se viene colaboración con la reina!", "¡No puedo creer que haya colaboración con la reina de México, @keniaos!", "Los más escuchados de México se unieron", "Éxito con la reina de México", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

*Con información de "Rolling Stone".