Peso Pluma, exitoso en los negocios y en el amor

No es por intrigar pero Peso Pluma es un empresario del entretenimiento millonario y exitoso.

Se supo que, además de rentar equipos de iluminación y video, ahora se asoció con un grupo de estudios de grabación musical, con miras a fortalecer la disquera independiente que fundó, Prajin Music Group.

Poco a poco, PP se ha montado en el tren de la expansión: ahora ya hacen management, booking (venden fechas de conciertos y eventos) y están por arrancar también con un centro de capacitación para especialistas de varias áreas en la industria musical.

El joven cantante no sólo es un fenómeno social y musical, sino que además es audaz y estratégico para hacer negocios prósperos. En su vida personal, parece estar muy enamorado y estrenando historia con la exitosa y millonaria cantante brasileña Anitta.

Estos dos triunfadores se conocieron hace un par de años en una fiesta. Cuentan los amigos que hubo atracción inmediata, pero les faltó soltería y no alcanzó el tiempo. Esta vez, se reencontraron en unos premios, los dos sin compromisos sentimentales, por lo que el romance prosperó. Ambos han buscado ser discretos y cero mediáticos, pero siempre hay detalles que se escapan: videos de entrenamientos matutinos en los mismos escenarios, idénticas comidas publicadas en sitios y momentos coincidentes.

Ella no hace declaraciones, él sólo insinúa que ella es espectacular en todas sus facetas. Ya se verá cuánto dura el idilio.

Hassan Emilio Kaban Laija, verdadero nombre del cantante, nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco. Es de ascendencia libanesa y tocaba la guitarra desde su adolescencia, le encantaban las canciones de Ariel Camacho. Su nombre artístico lo tomó de una sugerencia del boxeador Marco Antonio Barrera, quien lo nombró así por su complexión delgada. Peso Pluma creó sus primeras composiciones con su primo Roberto Laija y con 20 años hizo su primer disco, En vivo.

Justo un mes después (abril de 2020), lanzó su primer disco de estudio Ah y qué?, del que se desprendió el primer gran éxito “Relajado voy”. Luego, grabó En vivo (Vol. 2) y con el cuarto álbum Efectos secundarios reventó en Billboard con el tema “Por las noches”.

Ya para este momento, temas como “Mil historias”, “Con dinero baila el perro” y “Lo que me das” eran coreadas en antros y fiestas y las descargas en plataformas digitales de distribución musical lo coronaban como rey. Después comenzaron las colaboraciones: Primero fue con Natanael Cano (“AMG” y “Delivery”) y se sumaron a colaborar con él también Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy on the Drums.

El estilo de este singular artista es una combinación rítmica del famoso trap, el cual, mezclado con el corrido tumbado, deja muy de lado todo lo hecho anteriormente en la música urbana y el pop, y lo coloca en el singular estilo del regional mexicano con el que abarrota estadios.

Su canción “Ella baila sola” alcanzó el puesto 10 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, logrando la posición más alta para una canción del género regional mexicano en EU y la posición más alta por cualquier artista mexicano.

Con la apertura de su propio sello discográfico, Double P Records, adscrito a Prajin Records, firmó a Jasiel Núñez, Raúl Vega y Tito Laija. Con todo esto, Peso Pluma se posiciona como el gran chico actual en la música mexicana y de muchas otras partes de Hispanoamérica.

