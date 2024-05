Billie Eilish lanza nuevo disco "Hit Me Hard and Soft" ; aquí todo lo que tienes que saber

Billie Ellish regresa con nuevo álbum, después de su último éxito hace 3 años, sorprendiendo a sus fan con su estreno la noche del 16 de mayo.

Después de que tuvo éxito con su canción What Was I Made For? para la película Barbie, Billie Ellish se mantuvo con cautela de no mostrar absolutamente nada, hasta la noche de ayer.

El álbum se compone de 10 canciones de las cuales son:

Skinny Lunch Chihiro Birds of a Feather Wildflower The Greatest L'Amour de Ma Vie The Diner Bittersuite Blue





El disco tiene una duración de aproximadamente 45 minutos, en donde la producción estuvo a cargo de la cantante y su hermano Finneas, quien ya ha participado en sus trabajos anteriores. De igual manera, participaron los argentinos Nico Cotton y Renzo Luca.

Algunos de los temas que tiene este álbum es The Greatest, en donde toca el tema de la dependencia emocional en las relaciones amorosas tóxicas; L'amour de ma vie, donde la cantante expresa su duelo y acepta que no estaba realmente enamorada: "Tengo que confesar que mentí cuando te dije que eras el amor de mi vida".

Blue, que es el cierre, que se toma como un resumen de todas sus experiencias, como de todo el álbum que está por terminar.

La polémica con el álbum de la interprete de Ocean Eyes, fue demasiado grande, haciendo una campaña de publicidad en donde puso a todos sus fans en instagram como mejores amigos para que ellos solo pudieran ver las historias que ella publicara, esto hizo que en días aumentara a 8 millones de seguidores en su cuenta el 5 de abril. Teniendo en la actualidad 119 millones.