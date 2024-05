Dulce salda deuda con sus fans, se presenta en el Teatro Metropólitan tras extirparle un tumor

Sana, poderosa y feliz, fue como se mostró la cantante Dulce, durante el concierto que ofreció la noche del jueves en el Teatro Metropólitan, como parte de su "Sola Tour", con el cual hizo un recorrido por su historia musical y celebró la vida.

En marzo pasado, se le detectó un tumor en el riñón, por lo que no pudo haber elegido mejor tema para abrir el show que "Sobreviviré". vestida de dorado y rodeada de un cuerpo de ocho bailarines y una orquesta de 12 miembros, interpretó este éxito de Gloria Gaynor muy a su estilo.

“Vamos chicos cantemos de las buenas”, fue la señal que Dulce dio a los músicos para comenzar con los éxitos, como Demasiado fácil, cautivando de inmediato a sus fans.

Con "Amor en silencio" y "Jamás", mostró la potencia de su voz, la cual hizo vibrar el recito y le valió la ovación de los asistentes, quienes le gritaban su amor desde las butacas.

“Ahora sí quítenme este saco porque quiero estrenar este vestido que me hizo Mitzy, pero me lo regaló alguien que también me dio un teléfono para que pueda terminar con alguien que ya no quiero y lo pueda mandar a la verde pradera”, expresó con picardía antes seguir con "Me llamas".

Después pasó a saludar a sus amigos, quienes aseguró estuvieron al pendiente de ella durante su enfermedad y la recuperación de su cirugía, entre ellos el ya mencionado diseñador, la periodista María Luisa Valdés Doria, entre otros, que estaban entre el público.

“Se dice que se conocen a los amigos, en la enfermedad y en lugares que ni siquiera nombraremos, pero ahora estamos de fiesta”, dijo y les dedicó "El aprendiz", del cantautor español Alejandro Sanz.

“¿Me ven flaquita? 50 kilos, es lo que me dejaron los hospitales, pero me siento bien?”, compartió con sus seguidores para después demostrar que está mejor que nunca, al cantar "Heridas".

“¡Qué bonito canta Dulce!”, gritó alguien desde la butaca y ella respondió, “Muchas gracias, le echamos muchas ganas y ahí la llevamos”.

Recordar sus inicios en cada concierto es algo inevitable para ella, según dijo la cantante, y entre la gente que añora de esa época es a José José, quien fue su padrino en su carrera artística, entonces le rindió un pequeño homenaje con "Lo pasado, pasado".

“Cuando ya tenía alguien que me escuchara, que podía decidir qué cantar, le pedí a un amigo que me hiciera una canción con la cual yo le expresara a la gente lo que sentía, que supieran porqué hago lo que hago, que el aplauso para un artista es vida y sus aplausos son vida para mí”, dicho esto interpretó "La cantante".

"Señor amor", "Porque me gusta a morir", "Cara a cara" y "Hielo", fueron algunos de sus éxitos interpretados en esta etapa del show, porque luego regaló al público un popurrí con clásicos como "Sólo tú", "Tú significas" y "Cómo te extraño", en esta última entró a destiempo, pero gracias a su dominio del escenario paró la música e invitó a la gente que la cantará con ella y entonces el tema sonó como debía desde el principio.

“Feliz de estar de nuevo en los escenarios un mes después de haber estado en el hospital. No está tan mal, casi casi tuve un niño, fue un tumor de 2 kg.”, compartió la intérprete.

Hay dos canciones que no podían faltar, "Lobo" y "Tú muñeca". Entre las cosas que sólo Dulce puede hacer, está el cantar sin micrófono "Noche de ronda" y que se escuchara en todo el recinto, por el simple placer de hacerlo, algo que el público reconoció con un emotivo aplauso y ovación.

La noche estaba llegando a su final y ella decidió cerrar este espectáculo con los temas Aún lo amo, Déjame volver contigo y cuando ya se había retirado del escenario la gente la regresó al pedir otra, entonces sus coros y bailarines la acompañaron para cantar Ando en el top, que es el tema principal del reality Siempre reinas.

