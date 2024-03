Dulce cancela concierto en el Metropólitan por cuestiones de salud, la reportan hospitalizada

El concierto que Dulce ofrecería este sábado en el Teatro Metropólitan ya no se llevará a cabo, esto de acuerdo con un comunicado que el equipo de la cantante publicó en sus redes sociales.

Sin dar más detalles, en el documento se explica que la intérprete de "Tu muñeca" se vio en la necesidad de posponer el show programado para este 16 de marzo, pues atraviesa por un momento complicado de salud: "Lamentamos informar que el concierto que el concierto de Dulce se pospondrá debido a que la cantante presenta de salud", se puede leer.

En el texto también se detalla que la nueva fecha está programada para el próximo 16 de mayo, por lo que los boletos ya adquiridos adquiridos serán completamente válidos.





Aunque ni la cantante ni su equipo revelaron el padecimiento que la habría obligado a cancelar con tan poco tiempo de anticipación, de acuerdo con el conductor Gustavo Adolfo Infante, Dulce enfrenta un fuerte problema en los riñones.

“Puedo explicar que es de los riñones, cuando vino tanto a este programa, como a ‘Sale el Sol’ se le veía muy mal, estaba con dolor, dijo. Mientras que su compañera, Addis Tuñón, reveló que la artista tuvo que ser hospitalizada: "Desde anoche llegó con muchísimo dolor. Continúa internada. Me dice gente muy cercana a ella que afortunadamente está consciente, está hablando bien, está siendo muy atendida, pero que sí llegó con muchísimo dolor”, agregó.

Por otra parte, en la emisión de Azteca, "Ventaneando" explicó que Dulce podría permanecer hasta dos semanas internada.

Hasta el momento la cantante no ha hablado al respecto y en redes sociales, sus fans, ya han comenzado a quejarse y especular: "Deberían reponer gastos de hotel y transporte a quienes ya lo teníamos tiempo atrás, eso no los recupera uno", "Será que si está en forma o será que no vendió boletos", "por qué no dicen que no vendió", "¿qué hago con mi vuelo y mi hotel pagado?", escribieron algunos usuarios.

