Ivonne Montero revela que su hija enfrentará una cirugía a corazón abierto

Ivonne Montero continúa luchando para mejorar las condiciones de vida de su hija Antonella, de 10 años, quien ha enfrentado desafíos de salud desde su infancia, incluyendo una afección cardíaca que requiere intervención quirúrgica para mejorar su oxigenación.

Recordemos que la niña nació con una cardiopatía congénita, una anomalía del corazón que se desarrolla antes del parto.

Ivonne Montero es madre soltera de Antonella, una pequeña de nueve años. Foto: Instagram

Ahora, conmovida, la famosa reveló que su hija tendrá una cirugía a corazón abierto en las próximas semanas, lo cual la preocupa a pesar de que esta será la segunda vez que Antonella se someta a dicho procedimiento.

En entrevista con “Hoy”, Ivonne compartió que hablar sobre el tema con su pequeña las pone en un estado sensible. Sin embargo, cada vez que necesitan abordarlo, le pide a Antonella que ofrezca oraciones a Dios. "Evidentemente le afecta porque no quiere entrar a cirugía, pero yo le digo que son procesos que tenemos que abrazar con mucho amor y agradecerlos", comentó.

Además, detalló que la cirugía de Antonella implicará la reconstrucción de su arteria pulmonar, la cual se encuentra dentro de su corazón. "Es una cirugía a corazón abierto y hay que volverla a reconstruir porque, en su momento cuando la reconstruyeron pues está parchada con, valga la redundancia, con parches de animal y eso no crece y ella ya creció", explicó.

Añadió que la arteria se ha quedado pequeña, lo que ocasiona que su hija tenga presión alta.

Montero no pudo contener las lágrimas al hablar sobre lo que han estado viviendo juntas y pidió comprensión a las personas que la juzgan por mostrar sus emociones. "Es mi chiquita. El amor, la esperanza, la buena voluntad. Siempre me quiebro. Mucha gente de repente me critica de: 'ay, siempre se hace la víctima'. Es que no saben", concluyó.

Ivonne Montero y su hija Antonella. Foto: Vía Instagram de la artista.