Ivonne Montero aparece con el labio inflamado en redes sociales, ¿qué le sucedió?"

La actriz mexicana Ivonne Montero causó preocupación entre algunos de sus seguidores de Instagram al compartir un video en el que su labio aparece notablemente inflamado.

A través de esta plataforma social, la ex participante de "La Casa de los Famosos" relató el gran susto que vivió durante el fin de semana.

Inicialmente, bromeó diciendo que se había inyectado ácido hialurónico en los labios, pero luego aclaró que era una mentira y que no tenía planeado realizar ningún arreglo en su rostro, aunque ocasionalmente usa botox en la frente.

En el clip se nota que su labio superior está notablemente enrojecido y más hinchado que el inferior. Además, mencionó experimentar una intensa sensación de picazón en esa área:"Miren lo que me pasó. Me picó un insecto. Me pica horrible y también aquí se me inflamó", comentó mientras mostraba su brazo.

Luego, colgó otra imagen en la que proporcionó detalles sobre lo que le dijo el especialista que la trató. "¿Pueden creerlo? Así terminó mi día anoche... el doctor me dijo que no fue un piquete de ningún insecto, sino una reacción alérgica a algún alimento que ingerí", explicó.

Aunque el especialista indicó que se trataba de una reacción alérgica, Montero dijo que le pareció extraño, ya que no había tenido problemas similares anteriormente. Afortunadamente, después de recibir tratamiento, logró recuperarse. "¡Qué susto! Jajaj gracias por todos sus mensajes. Los amo muchísimo", añadió.

Debido a la apariencia que tomó la parte de su cuerpo afectada, algunos usuarios especularon que la inflamación de Montero podría deberse a una cirugía estética. "Se puso botox", "Parece un aumento de labios", "quieres disimular", fueron algunos de los comentarios.

El domingo, la famosa ofreció el último reporte sobre su estado de salud, informando que la inflamación había disminuido considerablemente y que seguía tomando antialérgicos, además de agradecer nuevamente a sus seguidores.