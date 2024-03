Ivonne Montero cuenta a detalle el pleito con Olivia Collins: "casi se le desprenden las puntadas del rostro"

Ivonne Montero asegura que Olivia Collins le faltó el respeto cuando ambas formaban parte de la obra "Busco al hombre de mi vida porque marido ya tuve", la actriz de 49 años dio su versión de los hechos luego de que hace unos días, Collins se limitara a decir que tuvo que renunciar tras el altercado con Ivonne, dando a entender que había sido Montero quien se portó grosera con ella.

Ahora, ante la prensa y dando detalles de lo que pasó, Ivonne Montero explica cómo ocurrieron las cosas que culminaron en un fuerte altercado en el Auditorio Nacional, donde varios testigos habrían presenciado el momento en el que ambas discutieron.

Montero, cuenta a "Venga la Alegría", que todo inició cuando el elenco de la obra iba a viajar de Guatemala a la Ciudad de México, ella llegó seis minutos antes de la hora pactada para la salida, sin embargo, refiere que Collins "armó un arguende" sobre la indisciplina y la impuntualidad, por lo que pese finalmente la camioneta partió al aeropuerto sin ella.

"5:14 era la cita de la camioneta, para irnos 5:30, yo llegué 5:24 y vi la camioneta partir, me vieron llegar, dijeron ‘ahí está Ivonne, vámonos, vámonos’, eran ganas de hacer la trastada, se fueron", expresó.

Olivia Collins le gritó y casi le pega a Ivonne Montero

De acuerdo a lo narrado por la actriz Ivonne Montero, tras la ocurrido en Guatemala, ella se

Ivonne expuso su desacuerdo en el chat de la compañía, Collins se molestó y la tachó de “hipócrita, infantil e indisciplinada”, por lo que le pidió a Olivia que se limitara a hablar de ella puesto que ni la conocía.

Después, cuando se presentaron en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, les tocó el mismo camerino, cuestión que dice, a ella no le causó conflicto, pero al parecer a Olivia Collins sí, pues mientras Montero se estaba cambiando, entro a gritonearle: "A mí lo que me tengas que decir me lo dices en mi cara", le dijo mientras Ivonne la ignoró y comenzó a cambiarse para el ensayo.

Olivia salió del camerino e Ivonne aprovechó para terminarse de cambiar, pero cerró el camerino con llave, cuando Collins regresó se enojó porque pensó que le había cerrado la puerta a propósito.

La actriz de varias películas de la década de los 60´s comenzó a gritarle a todo mundo, como al productor, diciendo que no podía estar en el mismo camerino que ella; a Ivonne la retó a los golpes prácticamente, y aunque no llegó a tal, reconoce que estuvo muy cerca.

Olivia Collins tuvo una conducta grosera, según cuenta Ivonne Montero.

“A mí si le señora me levanta la mano, así mismo nos iba a las dos, no me voy a aguantar, sé defenderme", confesó Montero, quien aclaró que no entró a la obra como suplente, así como lo aseguró Collins, quien se enojó tanto que casi casi le ocurría un accidente, bromeó Ivonne:

“La señora me gritoneó horrible, casi se le desprenden las puntadas del rostro", refirió.

Olivia Collins dijo hace unos días que Montero "estaba enojada con la vida", y que la entendía por el problema que estaba viviendo con su hija, quien será operada a corazón abierto.

No es la primera vez que Olivia Collins se ve involucrada en la polémica, cuando murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, tuvo un encontronazo con la prensa.

