Ivonne Montero sigue aplazando viaje para que Antonella conozca a su familia paterna, ¿cuál es el motivo?

Hace unos meses, Ivonne Montero reveló que estaba planeando viajar a Italia, el país natal de Fabio Melanitto, el padre de Antonella, para que su hija pueda conocer finalmente a su familia, sin embargo, la actriz acaba de declarar que no tiene fecha para emprender tal vuelo, por lo que la pequeña tendrá que esperar un tiempo más antes de llevar a cabo el esperado encuentro.

Ayer, la actriz se dio cita en la alfombra roja de la obra de teatro "Navidad en fuga", a la que acudió acompañada de su hija, por lo que los medios de comunicación le preguntaron sobre el viaje que emprenderían a Colletorto, localidad ubicaba en la provincia italiana de Campobasso, de la que es originario Melanitto, quien desde muy pequeño dejó su natal Italia para residir en Venezuela, donde se creó UFF, el grupo de pop al que perteneció durante su adolescencia.

Lee también: Ivonne Montero revela por qué su hija no ha sido sometida a la cirugía de corazón abierto que necesita

Sin embargo, Montero aclaró que, por el momento, no podrán viajar a la región europea, debido a que la planificación del viaje y su estancia en Colletorto requiere de una larga temporada, que los compromisos laborales le impiden llevar a cabo.

"Está pendiente, no lo hemos podido cuadrar, la verdad cuesta trabajo programarlo porque, afortunadamente, tenemos mucho trabajo, sí tendría con meses de anticipar cuadrar ese viaje", dijo.

También destacó que, cuando ese día llegue, le gustaría que hubiera una tercera o tercero que las pudiese acompañar, pues es país que no conoce y de esa forma se sentiría más segura a la hora de trasladarse y comunicarse.

"Procurar ir acompañada porque lanzarme yo para allá, sin conocer nada, con mi nena, la verdad me da un poquito de pendiente, no es que algo me vaya a pasar, pero siempre es mejor ir acompañadas que las dos solitas", destacó.

Lee también: Por un descuido, se le queman las córneas a Ivonne Montero

A pesar de la forma tan complicada en que acabó su relación, Ivonne guarda un recuerdo respetuoso del padre de su hija, pues durante el Día de Muertos colocó un altar para honrar su memoria, pues para ella es muy importante que Antonella sienta una conexión con Fabio, a pesar de que, en vida, nunca se responsabilizó como figura paterna.

En entrevista con Yordi Rosado, hace un año, la actriz contó que conoció a Melanitto es un evento donde fue contratada como modelo y en el que él fungió como presentador.

Desde que lo vió -reconoció- le pareció un hombre muy atractivo, pero reconoció que él no mostró un interés especial en ella, no fue sino hasta que, al calor de unos tragos de tequila, comenzaron a conversar y bailar, momento en que se percataron que entre ellos existía una conexión única.

Lee también: Ivonne Montero recordó su historia de amor con Fabio Melanitto: "Era muy fácil de querer"

A pesar de los 11 años de diferencia, Montero y Melanitto se casaron en 2011 y, en 2013, nació Antonella, bajo un contexto de mucha polémica, pues su padre no quiso reconocer su paternidad, desconociendo ser el padre biológico de la pequeña, asegurando que Ivonne la había concebido durante su estancia en el reality show "La isala", al expresar que supuestamente le había sido infiel con uno de los participantes; el actor Daniel Elbittar.

Melanitto falleció en 2018, cuando Antonella tenía cinco años, luego de recibir cuatro impactos de bala fuera de las inmediaciones de su hogar, en la colonia Narvarte, cuando se trasladaba arriba de su motocicleta, en compañía de su novia, una joven de origen venezolano, con la que había emprendido una relación hacía tan sólo unas semanas.

Esto sucedió tan sólo a pocos días de que Fabio se renuniera con sus excompañeros de UFF y su mánager, Manolo Torres, para concretar el espera regreso de la agrupación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc