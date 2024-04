Ivonne Montero responde con firmeza a quienes la presionan para que opere la nariz de su hija

Ivonne Montero se alzó en defensa de su hija Antonella, de diez años, frente a las críticas que ha recibido por no someterla a una cirugía para corregir su nariz. Esto se debe a que la menor nació con una cardiopatía congénita que afecta su capacidad de oxigenación, ocasionando la aparición de un quiste nasal.

En respuesta ante la ola de comentarios negativos, la actriz expresó en un video de redes sociales: "Este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok que están tan preocupados por la naricita de mi hija, que yo no sé que tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en lo absoluto". Aclaró que el tema no es médico y que no afecta ni la salud ni el autoestima de la niña.

Además, enfatizó que la decisión de someterla a una cirugía es personal y que en este momento Antonella no desea hacerlo. Montero afirmó: "Para entrar a una cirugía hay cantidad de circunstancias que se tienen que dar para que se haga una cirugía. En este momento Antonella no quiere entrar al quirófano a arreglarse su nariz. Punto, se acabó".

También destacó que algunos usuarios exigen explicaciones sobre esta decisión.

Ivonne Montero y su hija Antonella. Foto: Vía Instagram de la artista.

La actriz de "El señor de los cielos" añadió que será la menor quien decida si desea realizarse estudios para retirarse el quiste. Comentó: "En el momento en que Antonella me externe: 'mamá, yo quiero arreglarme mi naricita, en ese momento yo, como su mamá responsable, trabajadora, que me he fajado para estar dispuesta a lo que mi hija necesite, en ese momento voy a tomar la decisión de llevarla a hacerse sus estudios y entrar ella a la cirugía”.

Finalmente, instó a los usuarios en línea a informarse antes de emitir juicios: "infórmense antes de hablar, de criticar, de juzgar y de pedir cuentas".

Las condiciones médicas de Antonella

Antonella, nació en 2013 con complicaciones cardíacas que afectan la oxigenación debido a la disposición de las arterias en un mismo ventrículo. A lo largo de su vida, ha enfrentado 10 intervenciones quirúrgicas, siendo la primera cuando tenía 9 meses.

Además de sus problemas cardíacos, la menor también tiene un quiste nasal, considerado meramente estético. Aunque los especialistas sugirieron intervenir desde los 2 años, un cirujano plástico recomendó a Montero esperar hasta que Antonella fuera mayor.