Alexa Hoffman niega que la madre de Héctor Parra murió mientras él estaba en la cárcel

Esta semana, Daniela Parra, hija mayor del actor Héctor Parra, quien cumple una condena por corrupción de menores, compartió con diversos medios de comunicación un fuerte episodio que afectó profundamente a su famoso padre: el fallecimiento de su madre, a quien no pudo velar.

Según relató la joven, el artista de "La ursupadora", recluido en el Reclusorio Oriente, aún no ha logrado procesar el dolor de esta pérdida. "No sabemos exactamente cuándo falleció, pero sí se enteró mi papá allá adentro de que había fallecido", explicó.

Héctor fue encarcelado en 2021, tras ser denunciado por abuso sexual y corrupción de menores por su hija menor, Alexa Hoffman. Después de varios años, en mayo de 2023, fue sentenciado a 10 años de prisión; sin embargo, en marzo de este año, un juez sumó tres años más a la condena después de revisar el caso.

Alexa Hoffman y su madre Ginny Hoffman en la marcha del 8M; Alexa celebra que la condena a su padre vaya a aumentar.

A pesar de que Héctor y su madre mantuvieron una relación cercana, los problemas familiares y la enfermedad que la señora padecía, terminó por distanciarlos. Pese a ello, el no poder estar presente en su funeral causó en Parra un profundo impacto. "Mi papá extraña todo esto: ver afuera, a su familia, y a su mamá no la pudo ver, porque cuando lo detuvieron, fue cuando falleció. Mi papá no ha tenido un duelo porque allá adentro la vida pasa de manera diferente", dijo Dani.

Ahora, Alexa Hoffman aseguró a través de redes sociales que la versión de su hermana es totalmente distinta, pues sostiene que la madre de Parra murió varios años antes de que él enfrentara problemas legales, y él estaba al tanto de ello.

Daniela Parra es la hija mayor del actor Héctor Parra, quien en la actualidad está privado de su libertad por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual. Foto: Instagram

Mediante Instagram, la hija de la también actriz Ginny Hoffman publicó una serie de imágenes donde reaccionó ante la noticia de la muerte de su abuela y señaló a Daniela de querer dar "lástima" con una historia llena de "contradicciones".

"Él mismo declaró antes de ser detenido que ella falleció hace mucho; es decir, hace más de cinco años", afirmó Hoffman.

Además, dijo que Héctor y su madre en realidad no mantenían una relación tan estrecha como su hermana lo planteó e incluso sugirió que él le había deseado el mal a la mujer. "¿Muy apegado? Cuando le pregunté acerca de mi abuela, me dijo 'ojalá esté muerta', qué raro apego".

Hasta el momento, Daniela Parra no ha reaccionado a los comentarios de Alexa.

Respecto al proceso legal del actor, tanto Daniela como su padre continúan luchando por apelar la sentencia y conseguir su libertad.

*Con información de Mariel López.