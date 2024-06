La reacción del papá de Nodal ante las muestras de afecto entre el cantante y Ángela Aguilar en el Auditorio Nacional

Un día después de que la cantante Ángela Aguilar rompiera el silencio y compartiera que mantiene una relación con Christian Nodal, la pareja no tardó en demostrar lo felices que están juntos.

Durante el segundo show que el intérprete de “Botella tras botella” ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la hija de Pepe Aguilar apareció en el escenario para interpretar el tema “Dime cómo quieres” junto a su amado, y sus muestras de afecto dejaron a más de uno sorprendido.

La noticia, por supuesto, generó debate en internet, con opiniones divididas entre quienes no están de acuerdo con su unión y aquellos que la defienden. Si bien, la audiencia ya tuvo su oportunidad de externar sus emociones, los familiares de los artistas han mantenido un perfil bajo en medio de la polémica. No obstante, hay ocasiones en las que no pueden evitar ser captados por las cámaras, como le ocurrió al padre de Nodal.

Christian Nodal y Ángela Aguilar cantaron juntos en el Auditorio Nacional y ahí se dieron su primer beso público tras confirmar que son pareja.

Un curioso video, que rápidamente se viralizó, mostró la reacción de Jaime González cuando vio a su hijo, con quien mantiene una estrecha relación, coquetear con Ángela en pleno show. González, quien está relacionado con el mundo musical y es productor discográfico con su firma SG Music, no sorprendió a nadie al estar tras bambalinas en el evento del 11 de junio.

En el clip, retomado por la creadora de contenido Chamonic, se aprecia el momento exacto en que, al inicio de la canción, Nodal y Ángela se funden en un abrazo, y se ve al suegro de la famosa con una expresión de alegría que no pasó desapercibida. Además, en otros videos que han circulado sobre la interacción entre los famosos, se observa a Jaime muy entretenido y atento a la actuación, esbozando más gestos de satisfacción.

Todo indica que el padre de Christian está contento con el nuevo estado sentimental de su hijo, quien recientemente se separó de la rapera argentina Cazzu, con la que comparte una hija.

Cazzu y Nodal anunciaron su separación tras dos años juntos y una hija en común. Foto: Instagram oficial.