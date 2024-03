Daniela Parra asegura que el caso contra su padre es una venganza de Ginny Hoffman: "le duele que él sea bisexual"

A horas de que Héctor Parra reciba una segunda sentencia, por el delito de abuso sexual, su hija Daniela Parra volvió a salir en su defensa, pues está convencida de que las acusaciones en contra de su padre son parte de una venganza de Ginny Hoffman.

Según la joven, la exesposa de su padre, no pudo aceptar la bisexualidad del actor, tema que ha salido a relucir en los últimos días.

"Este tema ya es viejo. Estoy segurísima de que todo esto es por venganza, a ella le duelen las preferencias de mi papá; que no le deberían importar absolutamente a nadie, pero ella se ha encargado, en cada oportunidad que tiene, de mencionarlo, cuando nada tiene que ver con lo que lo acusan", dijo al canal de Berenice Ortiz.

Daniela aclaró que su padre siempre ha sido muy abierto con el tema de su orientación; incluso, fue él quien se lo rebeló cuando cumplió la mayoría de edad; por lo que no duda que Ginny, al enterarse, haya planeado todo:

"Claramente no le gustó y entonces llegó hasta acá. No sé si ella (Alexa Hoffman) supo; lo que sí sé es que mi papá no le dijo, porque a mí me contó cuando tenía 18 años, cuando ya podía entender y ella nos dejó de ver más chiquita", agregó.









Sobre si consideraba a Hoffman como una persona homofóbica, Daniela contestó: "La verdad no sé, Sólo sé que es una mujer muy mala y también sé que el karma llega".

Cabe recordar que la actriz Aida Pierce, quien fue pareja sentimental de Parra, reveló hace unos días que, durante el tiempo que estuvieron juntos, ella siempre supo de su bisexualidad, porque él fue muy abierto al respecto,

Exigen pena máxima para Héctor Parra

Durante esta mañana se inició con la audiencia en la que se modificará la sentencia de Héctor Parra, esto luego de que los magisterios de la Novena Sala, lo encontraran penalmente responsables de abuso. La cita fue en el Reclusorio Oriente y por primera vez, Daniela no asistió.

A pesar de su ausencia y del resultado de hoy, la joven de 25 años afirmó que está dispuestas a agotar todas las instancias legales para ver a su padre fuera de una celda.

Samara Ávila, abogada de Héctor, antes de entrar al reclusorio, explicó que en esta ocasión sólo escucharán la petición de la parte acusadora, señalando que exigen la pena máxima en prisión, que podrían ser 60 años, y la cantidad de un millón de pesos como pago por reparación de daños.

Hasta el momento, lo que se sabe es que la audiencia aún no termina, y que la resolución se conocerá hasta pasadas las 18:00 horas de esta tarde.





Actualmente el actor cumple una condena de 10 años por corrupción de menores. Instagram Héctor Parra.





