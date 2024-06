Daniela Parra se conmueve y le envía mensaje a su hermana Alexa Hoffman: "esto no es una guerra"

Daniela Parra confiesa que desde hace casi tres años, tiempo que lleva en la cárcel su papá, el actor Héctor Parra, ella ha tenido que aprender a vivir con la sensación de un fuelo, pues era muy cercana a su papá, pero todo cambió después de que su hermana menor Alexa Hoffman lo acusara de abueso y corrupción de menores.

Parra no comprende por qué su hermana sigue manteniendo "la mentira" de que padre abusó de ella, cuando Dani afirma que estuvo en esa misma casa y compartiendo con su hermana y papá esos momentos.

Recordó que los primeros días de su papá en la cárcel fueron muy duros, no tenía ganas de nada, a veces no han tenido ni qué comer o no junta lo suficiente para llevarle comida a su padre a la cárcel.

Sin embargo Daniela sigue luchando para que su papá, condenado a 13 años de prisión, pronto salga en libertad y puedan recuperar el tiempo perdido.

Lee también: Así es la vida de Héctor Parra en la cárcel: comparte la celda con un sacerdote

Daniela manda mensaje a su hermana Alexa

En entrevista para "Hoy", Daniela Parra habló del distanciamiento que mantiene con su hermana desde hace años, pues mientras Alexa Hoffman sostiene que su padre Héctor Parra abusó de ella, Daniela lo defiende y alega que ella estuvo ahí y no pasó nada.

Y aunque hace unos días dijo que no le interesaba tener ninguna plática con su hermana, hija de Ginny Hoffman, Dani le mandó un mensaje que le puso los sentimientos a flor de piel:

"He tratado de buscarte por todos lados, me pesa creer que dentro de tu corazón no hayas encontrado todavía las memorias que teníamos juntos, los recuerdos que teníamos juntos, las Navidades que teníamos juntos, los cumpleaños que pasamos juntos, y que hayan pasado casi tres años y sigas creyendo que esto es una guerra", expresó visiblemente conmovida.

rad